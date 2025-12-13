قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ بوركينا فاسو بالعيد القومي..وكينيا بذكرى يوم الاستقلال
الوطنية للانتخابات تنظر التظلمات على نتيجة 30 دائرة مُلغاة بأحكام «الإدارية العليا»
مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وبرايتون
مدبولي: الحكومة تضع التعليم والصحة وتحسين الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات حاليا
رئيس الوزراء ووزير الصحة يتفقدان مستشفى العاصمة 2
الفريقان فى ميزان الفلوس .. لاعب من فلامنجو يساوي القيمة التسويقية للاعبى بيراميدز بالكامل
95 مليون جنيه ... مكافاة كبري تنتظر بيراميدز حال الفوز امام فلامنجو
بلاغات متبادلة.. ضبط طرفي واقعة فيديو صفع مسن كفر الشيخ
12 حتى الآن.. الإدارية العليا تستقبل الطعون على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
محمد صلاح يعود لقائمة الريدز قبل صدام برايتون في البريميرليج
مدبولي: مشروعات "حياة كريمة" في القطاع الصحي تُجسد اهتمام الدولة بتحقيق الرعاية الشاملة
مواطنة من القليوبية لمدبولي :وصل سلامي للرئيس السيسي

محمود مطاوع

خلال تفقده مركز طب الأسرة والمركز التكنولوجي بطحانوب ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في إطار جولته بمحافظة القليوبية اليوم، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حوارات ودية مع المواطنين حول الخدمات المقدمة، للاطمئنان على مستوى رضاهم.

وفي حواره مع أحد المواطنين المترددين على مركز طب الأسرة، أعرب عن تقديم شكره للدولة بفضل الإنجازات التي تحققت في جميع القطاعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وما يتم تنفيذه على مستوى القطاعات في جميع أنحاء الدولة، معربا عن خالص شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأوصى بنقل شكره وتحياته وكل أهالي القرية لرئيس الجمهورية؛ على مستوى جودة الخدمات التي يتم تقديمها، والتي باتت قائمة في القرية دون الحاجة إلى التوجه للمدينة.

وأجرى رئيس الوزراء حوارات أخرى مع عدد من المواطنين للاطمئنان منهم على جودة الخدمات التي يتلقونها في مركز طب الأسرة، وأعربت مواطنة عن رغبتها في إيصال سلامها للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "وصل سلامي للسيسي".

وخلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي الصيدلية المقامة بمركز طب الأسرة، اطمأن على توافر الأدوية بها، وتم تأكيد أنه يتم توفير الأدوية وخدمات الكشف بمبالغ رمزية وبسهولة واضحة في ظل المنظومة الجديدة. كما استفسر رئيس الوزراء عن منظومة توزيع الألبان للأطفال، واطمأن على توافر الكميات المناسبة.

وفي حواره مع عدد من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي للحصول على بعض الخدمات؛ تعرف مدبولي على مستوى الخدمات المقدمة إليهم، والوقت الذي يتم فيه حصولهم على تلك الخدمات، كما استفسر رئيس الوزراء عن التعامل مع شكاوى المواطنين، حيث أوضحت الدكتورة/ إيمان ريان، نائب المحافظ، أنه يتم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء للتعامل مع شكاوى الأهالي ب

