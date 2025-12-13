كانت رايحة تحضر مؤتمر علمي .. وزير الصحة ينعى طبيبة توفيت في حادث سير

نعى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، بمزيد من الحزن والأسى، الطبيبة البشرية «عبير عبدالشكور» التي توفيت في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق «قنا البحر الأحمر، قرب مدينة سفاجا، خلال توجهها لحضور مؤتمر طبي، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

إصابة 4 أطباء أخرين

وتوجه الدكتور خالد عبدالغفار، بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث الذي أسفر عن إصابة 4 أطباء أخرين، مؤكدا توفير جميع الإمكانيات لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة، حتى يمن الله على المصابين بالشفاء.