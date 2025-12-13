رئيس الوزراء ووزير الصحة يتفقدان مستشفى العاصمة 2

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع إنشاء مستشفى العاصمة 2 بالعاصمة الجديدة، ورافقه وزير الصحة.

واستمع مدبولي لشرح حول المشروع وعدد الأسرة وموعد الانتهاء من المستشفى الذي يقع على مساحة 26 ألف متر مربع، ويشمل 232 سرير إقامة داخلية و120 سرير رعاية مركزة و25 مبتسرين، بإجمالي 377 سريرا وغرفة غسيل كلوي بسعة 40 سريرا، و12 سرير عمليات، وسيتم الانتهاء من المشروع في 31_ 12_2026 المقبل.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد المركز التكنولوجي بقرية طحانوب، وذلك خلال جولته اليوم، السبت، بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية.

وخلال تفقده المركز، أكدت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، أن هذا المركز يعد أحد أهم المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ضمن 9 مجمعات خدمية بنطاق مركز شبين القناطر.

وقالت نائب المحافظ: “يعد المركز التكنولوجي بطحانوب نموذجاً متكاملًا يهدف إلى تجميع الخدمات الحكومية والمدنية للمواطنين في مبنى واحد حديث ومميكن؛ لتيسير حصول أهالي طحانوب والقرى المجاورة على الخدمات الأساسية، وتقليل التنقل إلى مركز المدينة، كما يهدف إلى تحويل التعاملات الحكومية من تعاملات ورقية تقليدية إلى تعاملات رقمية ومميكنة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي”.