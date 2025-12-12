بعد توقف قلبه .. من هو الفنان طارق الأمير وما حالته الصحية الحالية؟

أثارت حالة الفنان طارق الأمير، أحد أبرز نجوم الفيلم الشهير "عسل أسود"، اهتمام الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

بعد تدهور حالته، تم نقل الفنان إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، ما جعل الكثيرين يتساءلون عن وضعه الصحي، فضلا عن البحث عن المعلومات الشخصية والفنية الخاصة بطارق الأمير.

تطورات الحالة الصحية لـ طارق الأمير

أفادت أسرة الفنان طارق الأمير والمقربون منه بأن عضلة قلبه توقفت ثلاث مرات، من بينها مرة دامت حوالي 18 دقيقة.

ومع ذلك، تمكن الفريق الطبي من إنعاش قلبه واستعادة وظائف الجسم الطبيعية بعد جهود كبيرة من الأطباء.

تشير التقارير الصحفية المتداولة، إلى أن طارق الأمير يعيش في وضع صحي حرج، حيث دخل مؤخرًا في غيبوبة وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي في العناية المركزة.

كما يشكو من انسداد في الشريان التاجي، ويعاني من آلام شديدة في ظهره، وعندما زار المستشفى، كانت حالة قلبه قد تدهورت بشدة.

وقبل أيام، قام شقيقه يحيى الأمير بكتابة منشور عبر حسابه على فيسبوك يدعو فيه للجمهور بالدعاء لأخيه، مشيرًا إلى إيمانه بأن الدعاء يغير الأقدار، حيث تمنى له الشفاء العاجل وأرفق المنشور بصورة جمعته مع طارق قبل الأزمة الصحية.

وقد شهدت هذا المنشور، تفاعلًا كبيرًا من المتابعين مع التعليقات التي تتمنى له الشفاء.

من هو الفنان طارق الأمير؟

طارق الأمير هو ممثل وكاتب مصري بدأ مسيرته الفنية في التسعينيات، وبرز في جيله مع فنانين مثل أحمد حلمي ومحمد سعد، حيث قدم مجموعة من الأدوار الثانوية المؤثرة في السينما والتلفزيون، بما في ذلك دور الضابط هاني في فيلم "اللي بالي بالك" عام 2003.

اشتهر طارق بشخصيته التي قدمها في فيلم "عسل أسود" عام 2010، حيث جسد شخصية عبد المنصف التي حققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، حيث تناول الفيلم تجارب "مصري" بعد عودته من الولايات المتحدة وكيف واجه التحديات المالية.

بالإضافة إلى التمثيل، خاض طارق الأمير تجارب ناجحة في مجال التأليف، ومن بين الأفلام التي قام بتأليفها "كتكوت" عام 2006 بطولة محمد سعد وفيلم "مطب صناعي" عام 2006 بطولة أحمد حلمي وفيلم "الحب كده" عام 2007.