في العناية المركزة.. شقيقة طارق الأمير تكشف مستجدات حالته الصحية |خاص

يواصل طارق الأمير تلقي العلاج داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات في منطقة العباسية، وذلك منذ أسبوع كامل، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نتيجة مشكلة في القلب لم تكن الأسرة تعلم بها من قبل، وفق ما أكدته أسرته.

وكشفت لمياء الأمير شقيقته، في تصريحات لـ«صدى البلد»، عن تطورات حالته الصحية، موضحة أن دخول طارق المستشفى يُعد المرة الأولى في حياته، وأن حالته لا تزال حرجة وتحتاج إلى متابعة طبية دقيقة على مدار الساعة.

وأضافت أن الفريق الطبي يتابع وضعه الصحي لحظة بلحظة، وأن الأسرة تعيش حالة من القلق الشديد، مطالبةً الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة الصحية الصعبة.

وأكدت لمياء أن الأسرة ستعلن أي مستجدات تتعلق بحالته فور حدوثها، متمنية أن تتحسن حالته خلال الساعات المقبلة.