مش بس أرض النادي | هشام نصر: ندعو الرئيس السيسي للتدخل لإنقاذ مستقبل 50 مليون زملكاوي

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن الأزمة الحالية المتعلقة بأرض النادي ليست مجرد خلاف حول قطعة أرض كما يعتقد البعض، بل هي أكبر بكثير وتمس مستقبل النادي واستقراره المالي والإداري.

وقال نصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع على قناة MBC مصر ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن الرسالة التي يوجهها اليوم صادرة عن مجلس إدارة الزمالك وجماهيره، موضحًا أن الحلول المطروحة، وعلى رأسها نقل النادي لأرض بديلة في أكتوبر، قد لا تكون مناسبة.

مقاولين ومستثمرين

وأضاف: "المشكلة اللي هتحصل إن بناءً على الموافقات اللي خدناها بدأ يبقى عندنا ديون والتزامات مع مقاولين ومستثمرين في الأرض الحالية… هل لو نقلتني لأرض جديدة هتبقى بنفس المستوى؟ أكيد لأ، وإحنا أصلاً رافضين الفكرة".

وأوضح نائب رئيس الزمالك أن النادي يقف أمام أزمة مالية وإدارية ضخمة، مشيرًا إلى أن عدم حصول الزمالك على الأرض سيجبر الإدارة على اللجوء للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن الأمر أصبح مرتبطًا بـ"مستقبل 50 مليون زملكاوي".

وتابع: "يا جماعة الموضوع مش أرض.. لو نادي الزمالك ما وقفش على رجله ويسدد ديونه الوضع هيبقى صعب جدًا ليه منتظرين؟ ليه الدولة عاوزة تاخد الأرض وتدينا أرض جديدة؟".

القضاء والوزارات المعنية

وأكد نصر أن مجلس الإدارة لجأ إلى القضاء وجميع الوزارات المعنية، لكنه يرى أن هناك "تقارير غير مكتملة" وصلت بشأن وضع الأرض الحالية، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة.

واختتم قائلًا: “الموضوع أكبر من أرض.. إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدًا، وبنناشد الرئيس تشكيل لجنة من المجلس لمناقشة الأمر والوصول لحل يحفظ حقوق النادي”.