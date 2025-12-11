أرض الزمالك كلمة السر.. تطور عاجل في بلاغ مرتضى منصور ضد مجلس إدارة القلعة البيضاء

تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق ببلاغ جديد لنيابة الأموال العامة العليا ضد كل من حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وهشام نصر نائب رئيس النادي وباقي أعضاء المجلس لاتهامهم بإضاعة أرض نادي الزمالك والتربح واستغلال النفوذ و التشهير واغتيال سمعته ونشر الأكاذيب بشأن المديونيات على نادي الزمالك خلال فترة ولايته.

واتهم منصور في بلاغه رئيس المجلس والأعضاء بالكذب وانهم متسببين في إهدار المال العام وأنهم يبيعون أرض النادي.

بلاغ سابق للنائب العام ضد عمرو أديب ولبيب ونصر

تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق ببلاغ للنائب العام ضد كل من حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وهشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك والإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية علي قناة إم بي سي مصر لاتهامهم بالتشهير واغتيال سمعته ونشر الأكاذيب بشأن المديونيات على نادي الزمالك خلال فترة ولايته.

واتهم منصور في بلاغه هشام نصر بالكذب حيث ادعي خلال حلقته مع عمرو أديب أنه من ضمن أسباب سحب الأرض شكوى المستشار مرتضى منصور وآخرين بأن هذا إهدار للمال العام، وأنهم يبيعون أرض النادي، إلى جانب الاتهامات التي وجهت لرجال الأعمال الزملكاوية.

ونوّه إلى أن الأرض تم تسليمها للزمالك، في 2004، ولم يتم بناء أي شيء فيها، وعندما جاء المجلس الحالي تصدى لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن مديونيات الزمالك بلغت 2 ونص مليار جنيه، منها مليار جنيه ديونًا سيادية.

القضاء الإداري ينظر قضية الزمالك

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن رقم 5193 لسنة 80 قضائية المُقدم من حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، ضد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، على القرار الصادر من رئيس الجهاز بسحب الأرض المخصصة للنادي بمساحة 129 فدانا، المقررة لإقامة فرع جديد لنادي الزمالك عليها، لجلسة 23 ديسمبر الجاري.

مستشار نادي الزمالك القانوني

أكد كمال شعيب مستشار نادي الزمالك القانوني أن ملف أرض نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر بالنسبة للإدارة والنادي، أمر عظيم وحلم لجماهير القلعة البيضاء وبالتالي النادي يتحرك في كافة الاتجاهات من أجل الحصول على حقه.

وأضاف: قررنا إقامة دعوى قضائية لإلغاء القرار الباطل من وجهة نظرنا الصادر من جهاز حدائق أكتوبر، اليوم كانت الجلسة الأولى لنظر القضية وأوضحنا أن القرار منعدم وباطل وبكل صراحة ذكرنا أن الجهاز خالف كل الإجراءات المتبعة التي ينص عليها القانون بخصوص قطعة أرض الزمالك.

وزير الشباب والرياضة في بداية الأزمة

أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي في تصريح سابق أن أرض نادي الزمالك تم استخدامها لأغراض أخرى غير التي خُصصت لها، والأمر الآن في النيابة العامة للتحقيق، خاصة أنه مر عليها أكثر من 22 عاما.



وأضاف: “من الوارد منح أرض أخرى بديلة لنادي الزمالك إذا لم تُحل الأزمة، ولكن غير المقبول أن يربط ناد كبير مصيره بفرع جديد أو قطعة أرض.

تصريحات جديدة لوزير الشباب والرياضة

أكد الدكتور أشرف صبحي أن الأسبوع القادم سيشهد إجراءات بشأن أرض نادي الزمالك معلقا لن نترك أي مؤسسة رياضية في مصر وسنعمل على دعمها

وقال أشرف صبحي : أنه كان هناك حديث مع إدارة نادي الزمالك مؤكدا أن الحلول موجودة وأنا أشعر بجماهير نادي الزمالك كمسئول عن الرياضة وتابع وزير الشباب والرياضة، أن النادي الأهلي يشهد استقرارا كبيرا ويسير بطريقة فنية ممتازة.

وزير الإسكان تصريحات عن أزمة أرض الزمالك

وأكد المهدس شريف الشربينى وزير الإسكان أن أرض نادي الزمالك تم تخصيصها في عام 2003 ومرت بظروف صعبة، والمدة النهائية الإضافية للسداد انقضت وأصبح موقف المشروعات الاستثمارية قليل

قانون العقوبات جريمة التشهير

ويواجه قانون العقوبات جريمة التشهير بشكل صارم، حيث وضع عقوبات تتضمن الحبس والغرامة ضد مرتكبيها.

ولكي تتحقق جريمة التشهير، يجب إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر المعلومات، وأن المادة المنشورة تتعلق به، وأن هذه المادة تتضمن قذفًا ضارًا بالسمعة.

الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير

وحدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:

-التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.

-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.

-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.

-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.

وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.