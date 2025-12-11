طقس الجمعة يكشف مفاجآت.. أمطار وشبورة وتحذيرات عاجلة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدًا الجمعة 12 ديسمبر حالة من الطقس البارد في الصباح الباكر، يميل إلى الاعتدال نهارًا، بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط استمرار حالة عدم الاستقرار المصحوبة بانخفاض درجات الحرارة على فترات.

الشبورة المائية الكثيفة

تشير هيئة الأرصاد إلى استمرار الشبورة المائية الكثيفة غدًا، وذلك خلال الفترة من التاسعة مساء وحتى الثالثة صباحًا،’ وتظهر على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، مرورًا بشمال الصعيد ووسط سيناء.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يتطلب الحذر أثناء القيادة وتقليل السرعات.

فرص الأمطار على المحافظات

أكدت الأرصاد الجوية وجود فرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء، وذلك على فترات متقطعة مع استمرار فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.





كما تتوافر فرص أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبًا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وخليج السويس، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية نشاطًا للرياح على فترات متقطعة يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وفيما يلي تفاصيل الدرجات العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الجمعة:

القاهرة

العظمى 20

الصغرى 13

الإسكندرية

العظمى 19

الصغرى 12

مطروح

العظمى 20

الصغرى 12

سوهاج

العظمى 21

الصغرى 10

قنا

العظمى 22

الصغرى 9

أسوان

العظمى 23

الصغرى 10

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الليل والصباح الباكر بسبب كثافة الشبورة، مع تجنب السرعات العالية قدر الإمكان، وتشغيل كشافات الضباب واستخدام الإرشادات الضوئية.

كما نصحت بعدم تخفيف الملابس خاصة في الفترات الليلية والصباحية، إذ تستمر الأجواء الباردة على الرغم من اعتدال درجات الحرارة نسبيًا نهارًا.

وأوصت المواطنين في المناطق الساحلية باتباع التعليمات الرسمية خاصة للسكان القريبين من الشواطئ، وذلك بسبب فرص الأمطار ونشاط الرياح.

وتواصل هيئة الأرصاد متابعة التغيرات أولًا بأول، مؤكدة أنها ستصدر تحديثات مستمرة في حال حدوث أي طارئ أو تغير غير متوقع في حالة الطقس.