أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك،سلطة المطاعم بكل سهوله سلطة البطاطس.

طريقة عمل سلطة البطاطس السهلة والبسيطة..

المكونات :

3 حبات بطاطس مسلوقة.

5 فصوص ثوم.

2 معلقة مايونيز كبيرة.

عصير ليمون.

رشة ملح.

نصف معلقة فلفل أبيض.

ممكن جزر مكعبات صغيرة

طريقة التحضير :

اسلقي البطاطس سلقًا خفيفًا ثم قشريها

افرمي الثوم جيدًا و أضيفيه إلى البطاطس مقطعه مكعبات صغيره

وفي الخلاط أضيفي الليمون والمايونيز والفلفل الأسود والملح.

اخلطي مكونات الصوص معًا في الخلاط الكهربائي أو بالمضرب اليدوي وضعيها فوق البطاطس والجزر في طبق التقديم.

زيني الطبق بالنعناع والبقدونس ثم قدميه بالهنا والشفا.



