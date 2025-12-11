وفقا للقانون.. الحبس سنة عقوبة استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبة استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت أو لإجباره على التصويت بطريقة معينة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الرشاوى الانتخابية طبقا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.

عقوبة الرشاوى الانتخابية

ونصت المادة رقم (65) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين بالقوة أو التهديد أو الرشوة أو التداول غير القانوني لبطاقات الاقتراع، تعتبر جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون.

وتنص المادة على أن العقوبة تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من:

استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت أو لإجباره على التصويت بطريقة معينة.

عرض أو أعطى أو تعهد بإعطاء أي فائدة لشخص آخر مقابل التأثير على صوته، أو قبول مثل هذه الفوائد.

طبع أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق الانتخابات دون إذن من السلطة المختصة.

وكان قد انطلق أمس الأربعاء، التصويت في انتخابات الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب 2025، بعد إلغاء 30 دائرة بحكم من المحكمة الإدارية العليا. ويستمر التصويت اليوم حتى التاسعة مساءً، على أن يُستأنف غدًا حتى الموعد ذاته.

توزيع الدوائر الملغاة

شملت الدوائر الملغاة عشر محافظات، جاءت على النحو التالي:

محافظة الجيزة – 7 دوائر

الدائرة الأولى (قسم الجيزة)

الدائرة الثالثة (مركز البدرشين)

الدائرة السادسة (قسم بولاق الدكرور)

الدائرة السابعة (قسم العمرانية)

الدائرة التاسعة (قسم الأهرام)

الدائرة العاشرة (قسم أول أكتوبر)

الدائرة الثانية عشر (مركز منشأة القناطر)

محافظة الفيوم – دائرة واحدة

الدائرة الثالثة (مركز سنورس)

محافظة المنيا – 5 دوائر

الدائرة الأولى (قسم أول المنيا)

الدائرة الثالثة (مركز مغاغة)

الدائرة الرابعة (مركز أبو قرقاص)

الدائرة الخامسة (مركز ملوى)

الدائرة السادسة (مركز دير مواس)

محافظة أسيوط – 3 دوائر

الدائرة الأولى (قسم أول أسيوط)

الدائرة الثانية (مركز القوصية)

الدائرة الرابعة (مركز أبو تيج)

محافظة الوادي الجديد – دائرتان

الدائرة الأولى (قسم الخارجة)

الدائرة الثانية (مركز الداخلة)

محافظة سوهاج – دائرة واحدة

الدائرة السابعة (مركز البلينا)

محافظة الأقصر – 3 دوائر

الدائرة الأولى (قسم الأقصر)

الدائرة الثانية (مركز القرنة)

الدائرة الثالثة (مركز إسنا)

محافظة أسوان – 3 دوائر

الدائرة الأولى (قسم أول أسوان)

الدائرة الثالثة (مركز نصر النوبة)

الدائرة الرابعة (مركز إدفو)

محافظة الإسكندرية – دائرة واحدة

الدائرة الأولى (قسم أول المنتزه)

محافظة البحيرة – 4 دوائر

الدائرة الرابعة (مركز المحمودية)

الدائرة الخامسة (مركز حوش عيسى)

الدائرة السادسة (مركز الدلنجات)

الدائرة التاسعة (مركز كوم حمادة)