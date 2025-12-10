الوادي الجديد.. خدمات لوجستية مكثفة لتيسير التصويت في إعادة انتخابات النواب

قالت هبة عصام، مراسلة قناة "إكسترا نيوز" من محافظة الوادي الجديد، إن اليوم الأول من إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب شهد تنظيمًا لوجستيًا مكثفًا لتسهيل تصويت المواطنين وضمان انسيابية العملية الانتخابية.

فتح اللجان واستقبال الناخبين

وأضافت هبة أن اللجان الانتخابية بدأت استقبال الناخبين منذ التاسعة صباحًا، بعد قرار المحكمة بإلغاء الدائرتين بالمحافظة.

وأوضحت أن الإقبال كان تدريجيًا في الساعات الأولى، خاصة من كبار السن، ومن المتوقع ارتفاعه خلال النهار مع تحسن الطقس.

تجهيزات وخدمات لوجستية

وأشارت هبة إلى قيام محافظ الوادي الجديد بجولات تفقدية لضمان جاهزية اللجان وتوفير جميع الخدمات اللوجستية.

من بين التجهيزات: كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم، ممرات خاصة لتسهيل الدخول، لوحات إرشادية ومنسقون لتنظيم الحركة أمام اللجان.

الكتلة التصويتية والمنافسة الانتخابية

وأوضحت هبة أن عدد الناخبين يبلغ نحو 155 ألفًا موزعين على خمسة مراكز.

وأضافت أن الدائرة الأولى تضم مركزي الخارجة وباريس ويتنافس فيها 6 مرشحين على مقعد واحد، بينما تشمل الدائرة الثانية مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة ويتنافس فيها 22 مرشحًا على مقعد واحد.

وأكدت أن المحافظة تضم حوالي 60 لجنة فرعية ولجنتين رئيسيتين.