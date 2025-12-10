سير عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة بالجيزة

أكدت ريهام فيكتور، مراسلة قناة "إكسترا نيوز" من الجيزة، أن لجان الاقتراع فتحت أبوابها منذ التاسعة صباحا، حيث بدأت عملية التصويت في الدوائر الملغاة من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد صدور أحكام قضائية بإلغاء نتائج عدد من الدوائر وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة التصويت بالكامل لثبوت مخالفات مؤثرة في سير العملية الانتخابية.

وقالت المراسلة، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، إن الإعادة تتم بنفس المرشحين الذين خاضوا الجولة الأولى، وليست جولة مكملة، نظرًا لإلغاء النتائج السابقة بشكل كامل، ما يجعل مشاركة الناخبين في الجيزة مؤثرة وحاسمة.

وأوضحت أن الدوائر التي تُعاد بها الانتخابات داخل محافظة الجيزة تشمل: الجيزة – أكتوبر – الهرم – البدرشين – بولاق الدكرور – العمرانية – منشأة القناطر، حيث تستقبل اللجان المواطنين اليوم وغدًا، الأربعاء والخميس 10 و11 ديسمبر، من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأضافت أن نسب الإقبال في الساعات الأولى جاءت بين المتوسطة وفوق المتوسطة، مع توقعات بزيادة الأعداد خلال فترات الذروة المعتادة، مشيرة إلى الوجود الملحوظ للشباب والنساء بين الناخبين.

وأكدت ريهام فيكتور أن اللجان تعمل تحت إشراف قضائي كامل، مع انتشار مكثف لقوات الشرطة لتأمين محيط اللجان وتنظيم حركة الدخول والخروج، بالإضافة إلى سيارات إسعاف وحماية مدنية في إطار خطة التأمين.