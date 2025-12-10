من الناشئين للعرب .. منتخبات مصر لم ينجح أحد

واصل حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، سلسلة الخسائر المتتالية للبطولات بعد منتخب الشباب والناشئين.

وخرج منتخب مصر الثاني من منافسات بطولة كأس العرب، بعد الخسارة أمام الأردن بثلاثية نظيفة وسط أداء ضعيف من بداية المسابقة.

كارثة بطولة كأس العرب

منتخب مصر الثاني فشل في تحقيق أي فوز خلال 3 مواجهات خاضها في البطولة العربية بتعادلين أمام الكويت والإمارات ثم هزيمة أمام الأردن.

وفشل منتخب الناشئين في مونديال قطر ، والشباب بكأس العالم في تشيلي، ومنتخب مصر الثاني في كأس العرب.

الناشئين ووداع المونديال

منتخب مصر تحت 17 سنة بقيادة أحمد الكاس ، ودع كأس العالم بعد فوز وحيد على هايتي بنتيجة 4-1 ، ثم تعادل أمام فنزويلا 1-1، ثم خسارة أمام إنجلترا بنتيجة 3-0.

الحظ حالف منتخب الكأس وصعد لدور الـ 32، وهو الأفضل بين المنتخبات المصرية في الأونة الأخيرة ، إلا أنه ودع الباقي البطولات من دور المجموعات.

وودع الكاس البطولة بعد الخسارة من سويسرا بنتيجة 3-1 في دور الـ 32 .



منتخب مصر تحت 20 سنة

وسبقهم أسامة نبيه رفقة منتخب تحت 20 سنة، بأداء كارثي على مستوى بطولة كأس العالم بـ تشيلي، وخسر أمام اليابان 2-0، وكذلك أمام نيوزيلندا 2-1 وفوز أمام تشيلي 2-1 ، لكن ودع البطولة بعدما تساوي في كل شئ مع المنتخب الأخير، إلا أن اللوائح أطاحت بصغار الفراعنة من البطولة.