تمزق العضلة الخلفية يبعد عبد الله السعيد عن مباريات الزمالك

يواصل عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الأخيرة سواء في بطولة الكونفدرالية أو كأس عاصمة مصر.

غياب عبد الله السعيد عن مباريات الزمالك

وغاب السعيد عن مواجهة الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية التي أقيمت أمس، كما غاب عن لقاء كايزر تشيفز في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، حيث يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي حتى اكتمال شفائه.

حقيقة الخلاف بين السعيد وإدوارد

وترددت خلال الساعات الماضية أنباء حول وجود خلافات بين عبد الله السعيد وبين جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك، وربط البعض هذه الأنباء بغياب اللاعب عن المباريات الأخيرة.



ونفى السعيد تمامًا وجود أي خلاف، مؤكدًا أن علاقته بإدوارد جيدة ولا تشوبها أي مشكلات، مشددًا على أن سبب غيابه الوحيد هو الإصابة التي يعاني منها، وليس لأسباب أخرى كما تردد.