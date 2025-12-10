وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة في 10 محافظات

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم الأربعاء، سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب فى الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى للانتخابات، وعددها 30 دائرة فى 10 محافظات هى “الجيزة، الفيوم، أسيوط، سوهاج، الإسكندرية، المنيا، الوادى الجديد، أسوان، الأقصر، البحيرة”، بإجمالى 58 مقعدا يتنافس عليها المرشحون داخل 2372 لجنة فرعية.

وأشار تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية من غرفة العمليات بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالعاصمة الجديدة، إلى انتظام عمليات التصويت، ويتم التعامل بصورة سريعة مع أي مشكلات يتم رصدها بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية.

ووجهت الدكتورة منال عوض بالمتابعة الميدانية المستمرة من المحافظين لسير العملية الانتخابية حتى انتهاء أعمال التصويت، والعمل على توفير كل سبل الراحة للناخبين وتقديم جميع التيسيرات لسلامتهم، ولا سيما من كبار السن وذوي الهمم.

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية، غرفة العمليات المركزية بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف العمليات ومراكز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات حتى موعد غلق اللجان مساء اليوم، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات ميدانية، وتنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة الوطنية للانتخابات، وخروج العملية الانتخابية على أفضل صورة ممكنة.