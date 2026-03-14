توزيع 950 أسطوانة بوتاجاز إضافية بقريتي أتريس وأبو غالب بالجيزة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة وصول وتوزيع سيارات محملة بعدد 950 أسطوانة بوتاجاز إضافية بقرى مركز ومدينة منشأة القناطر بواقع 500 أسطوانة بقرية اتريس و450 أسطوانة بقرية أبو غالب، وذلك في إطار جهود المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين والقضاء على أي كثافات أو تكدسات أمام مستودعات البوتاجاز.

وأكد المحافظ أن ضخ هذه الكميات يأتي في إطار المتابعة المستمرة لضمان توافر أسطوانات البوتاجاز للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تتابع عملية التوزيع ميدانيًا لضمان وصولها للمواطنين بسهولة ويسر وبالأسعار المحددة.

كما شدد المحافظ على أن الإدارات التموينية وبالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تتابع بشكل دوري مخزون الكميات بالمستودعات، مؤكدًا أن الكميات يتم توفيرها تباعًا وفقًا للاحتياجات الفعلية لضمان توافر الأسطوانات ومنع حدوث أي تكدسات.

كما تابع المحافظ الحملات التفتيشية التي يتم تنفيذها على مستودعات البوتاجاز بمركز ومدينة أوسيم للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وعدم وجود أي ممارسات احتكارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.