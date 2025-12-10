محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير مدرسة الشهيد أبو المجد القاضي بدسوق | صور

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير وإحلال وتجديد مدرسة الشهيد أبو المجد القاضي الإعدادية بقرية الصافية بمركز دسوق، والتي تُقام على مساحة 3043 م²، وتضم 30 فصلًا مدرسيًا ويبلغ عدد طلابها 1032 طالبًا وطالبة.

جاء ذلك بحضور جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس وفائي الشناوي، مدير عام المشروعات، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، الفصول والمعامل وغرف الأنشطة لمتابعة سير العملية التعليمية وتفعيل خطط المناهج والأنشطة الدراسية، مؤكدًا دعم الدولة المستمر لتطوير المنظومة التعليمية وتزويد المدارس بالإمكانات اللازمة من وسائل تعليم حديثة وأدوات معملية وأنشطة تفاعلية تسهم في الارتقاء بمستوى الطلاب وصقل مهاراتهم.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن أعمال التطوير نُفذت خلال 11 شهرًا بتكلفة بلغت 11.8 مليون جنيه، وأسهمت في خفض كثافة الطلاب بالفصل إلى 34 طالبًا بدلًا من 56، بما يوفر بيئة أكثر راحة للطلاب ويسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وكلف محافظ كفر الشيخ، إدارة المدرسة بالحفاظ على الأثاث والمرافق، وترسيخ قيم الانضباط والنظافة داخل المدرسة، مشددًا على انتظام سير العملية التعليمية في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة لضمان تحقيق أفضل نتائج للطلاب.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن المحافظة تضم 2377 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية تستوعب نحو 132,738 طالبًا، فضلًا عن إنشاء 17 مدرسة جديدة خلال عام واحد، مع الاستمرار في تطوير وإنشاء المدارس بالتوازي مع أعمال التطوير في القطاعات الأخرى.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير مدارس جديدة، وتوفير منشآت تعليمية حديثة، وتهيئة بيئة دراسية متطورة، وتقليل كثافة الفصول للارتقاء بالبنية التعليمية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.