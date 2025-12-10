رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد ختام فعاليات البرنامج الرئاسي «مودة».. صور

شهد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فعاليات ختام البرنامج الرئاسي "مودة"، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026، والذي استضافته كلية التمريض.

جاء ذلك بحضور الدكتور صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض، والدكتور طارق عبد الرحمن، المدير التنفيذي للمركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر والمنسق الفني للبرنامج بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المشاركين في البرنامج.

يأتي تنفيذ برنامج "مودة" في إطار التعاون بين جامعة كفر الشيخ ممثلة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التضامن الاجتماعي، وضمن جهود الجامعة لدعم المبادرات الوطنية، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي الأسري وبناء أسس العلاقات الزوجية السليمة، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار المجتمع وترابطه.

وخلال كلمته، أكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم حرص جامعة كفر الشيخ على تقديم برامج توعوية وتدريبية متخصصة تُسهم في إعداد جيل واعٍ يمتلك المهارات الاجتماعية اللازمة للحياة الأسرية.

وقال: “برنامج مودة يأتي ضمن رؤية الدولة لترسيخ مفاهيم الاستقرار الأسري، ونحن في جامعة كفر الشيخ نولي هذه البرامج اهتمامًا خاصًا لما لها من تأثير مباشر في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات. ونفخر بأن طلابنا يتلقون تدريبًا نوعيًا يعزز وعيهم ويصقل شخصياتهم”.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ أن الجامعة قدمت كل الدعم والمساندة لتنظيم وتنفيذ الفعاليات التدريبية للبرنامج الرئاسي (مودة)، وخصصت القاعات المجهزة بأجهزة العرض لتنفيذ أنشطة البرنامج وإقامة ورش العمل، وقدمت كل التسهيلات اللازمة لحضور الطلبة الدورات التدريبية وتحقيق أقصى استفادة من البرنامج.

كما وجه رئيس جامعة كفر الشيخ، الشكر لكلية التمريض ومركز التدريب على التنظيم المتميز للفعاليات، مشيدًا بالتفاعل الكبير من الطلاب وقدرتهم على استيعاب محتوى البرنامج.

من جانبها، أوضحت الدكتورة صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض، أن “استضافة كلية التمريض لختام فعاليات تدريب مودة تؤكد دور الكلية في خدمة المجتمع، وليس فقط تخريج كوادر طبية، بل أيضًا تقديم برامج نوعية تهتم بالإنسان كأسرة ومجتمع، وقد لمسنا اهتمام الطلاب واستفادتهم من المحتوى التدريبي بصورة تعكس وعيًا متزايدًا بأهمية العلاقات الأسرية الصحية”.

كما أوضح الدكتور طارق عبد الرحمن، المدير التنفيذي للمركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر والمنسق الفني لبرنامج مودة، أن البرنامج التدريبي تم تنفيذه على مدار الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026، تضمن خلالها محاضرات، وورش عمل، وتطبيقات عملية حول مهارات التواصل، وإدارة الخلافات، ودعم الاستقرار الأسري، ويُعد هذا البرنامج إضافة قوية لمنظومة التدريب بجامعة كفر الشيخ التي تعمل وفق خطة واضحة لدعم الوعي المجتمعي.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تنفيذ جميع الدورات التدريبية المستهدفة للبرنامج الرئاسي (مودة) بجامعة كفر الشيخ وعددها (50) دورة تدريبية موزعة علي كليات الجامعة ال (19)، وبلغ إجمالي عدد الطلبة الذين حضروا الدورات التدريبية (4775) طالباً وطالبة.

وشارك في تنفيذ تدريبات البرنامج (18) مدرباً ومدربة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمعتمدين كمدربين بالبرنامج.