قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قمة نارية في البرنابيو.. ريال مدريد يصطدم بمانشستر سيتي في دوري الأبطال
ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده
اختيار محافظ البنك المركزي على رأس قائمة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الإقليمي والدولي |تفاصيل
خالد جلال: موقف حلمي طولان تجاه حسام حسن يعكس فشلًا واضحًا
انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان الدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
أمطار وسيول.. الأرصاد الجوية توجه تحذيرات مهمة
رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
متحدث الصحة: قانون المسؤولية الطبية يوازن بين حماية المريض ومقدم الخدمة
وسط ترّقب للقرار الأمريكي .. الهدوء يسيطر على أسعار الذهب
هل يجوز أداء صلاة الفجر فور سماع الأذان مباشرة أم يجب الانتظار قليلاً ؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أمن سوهاج يكشف تفاصيل مقطع فيديو مُتداول عن تهديدات بسبب قطعة أرض
«ليه ما اعتذرتش عن المنصب؟».. مهيب عبد الهادي يُهاجم حلمي طولان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر
سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر
أ ش أ

 اعتبر المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أرني سلوت، أن ما جرى مع النجم محمد صلاح في الأيام الماضية كان حدثًا مؤثرًا وعاطفيًا على جميع أفراد الفريق .. مشيرًا إلى أن تأثيره لا يمكن فصله عن مكانته داخل النادي. 


وحقق ليفربول، مساء الثلاثاء، فوزًا صعبًا على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب جيوزيبي مياتزا في إطار الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وشهدت المباراة غياب النجم المصري محمد صلاح بعد استبعاده من القائمة.


وشدد سلوت، في تصريحات لـ"أمازون برايم"، على أن التركيز يجب أن يكون منصبًا على الأداء والنتيجة التي حققها الفريق أمام إنتر ميلان، مؤكدًا أن الفوز كان خطوة مهمة في سباق الوصول إلى المراكز الثمانية الأولى.


وقال سلوت "كنا خلف إنتر بثلاث نقاط، وإذا أردت دخول المراكز الثمانية، فعليك على الأقل أن تصل إلى 15 نقطة .. أفضل ما يمكنك فعله هو الفوز هنا، أمام فريق قوي جدًا .. قدمنا أداءً جيدًا بشكل عام".


وأضاف أن التزام اللاعبين كان واضحًا طوال اللقاء: "الوسط يساعد الدفاع كثيرًا، لكن الروح العالية كانت من جميع اللاعبين .. ضغطنا أعلى في الشوط الثاني، وقررنا الحفاظ على لاعب إضافي في الخلف. جميع اللاعبين الـ11 عادوا للدفاع للتأكد من أننا لا نستقبل أهدافًا، وفي النهاية حصلنا على ركلة جزاء".


وعند سؤاله عن وضع محمد صلاح، قال سلوت: "أفصل بين الأمور قدر الإمكان، لكن كان من الصعب على اللاعبين استقبال هدف في اللحظة الأخيرة أمام ليدز. لم نمنحهم أي فرص تقريبًا، وكان الأمر صعبًا للغاية. وبعدها حدث ما حدث، وكانت أجواءً عاطفية."


وأضاف: "كان لدينا 13 لاعبًا فقط يملكون خبرة في الدوري أو دوري الأبطال .. عندما تستقبل هدفًا ثم تبدأ الأحاديث، بالطبع يتأثر اللاعبون، لأن صلاح كان مؤثرًا للغاية في النادي وفي غرفة الملابس .. ليس من الجيد أبدًا عندما يحدث أمر يتعلق بزميل لهم".


وتوقع مدرب ليفربول أن يتركز الحديث على محمد صلاح في المؤتمر الصحفي المقرر له يوم الجمعة.


ومن جانبه، أكد قائد ليفربول، فيرجيل فان دايك، أن ما يمرّ به، محمد صلاح، والنادي في الأيام الأخيرة هو أمر يجري التعامل معه داخليًا .. مشيرًا إلى أن الفريق يجب أن يحافظ على وحدته وتركيزه رغم "الضوضاء الخارجية" التي أحاطت بالنادي مؤخرًا. 


وأوضح فان دايك أن الوضع صعب على الجميع، لكن العلاقة مع صلاح قوية وستظل داخل الغرف المغلقة، لافتًا إلى أن صلاح سيغادر قريبًا إلى كأس الأمم الإفريقية ، مؤكدًا أنه جزء مهم من الفريق.


وقال فان دايك عقب الفوز الصعب على إنتر ميلان بهدف دون رد ـ خلال تصريحات صحفية عقب المباراة - "الوضع صعب على الجميع .. بين مو والنادي أمورٌ تجري، وهذه هي الحقيقة .. هو ليس معنا اليوم، لكن هذا لا يغيّر أي شيء بالنسبة لتركيزنا وتصميمنا".


وعن مسألة اعتذار صلاح، قال: "لست الشخص الذي يقرر إن كان يجب عليه الاعتذار أم لا. هو عبّر عن مشاعره خلال الأيام الماضية، وهذا أمر يتعامل معه النادي، وأنا جزء من ذلك أيضًا. تركيزنا لم يتغير، ومو شارك في التدريبات".


وأضاف القائد الهولندي: "أنا أعرف صلاح منذ سنوات طويلة. نحن أصدقاء ومررنا بالكثير معًا. نتحدث دائمًا، لكن هذه الأمور تبقى داخل النادي كما يجب أن تكون. الأهم أن نظل متحدين أمام الضوضاء الخارجية".


وتحدّث المدافع الهولندي عن أهمية الفوز على إنتر، قائلاً: "شعور الانتصار رائع، خاصة في الفترة التي نبحث فيها عن الثبات والبناء. كانت مباراة صعبة، وربما كانت ستنتهي بالتعادل، لكنها انتهت بشكل إيجابي بالنسبة لنا".


أما اللاعب أندي روبرتسون، الظهير الأيسر لليفربول، فقد أكد أن الفوز على إنتر ميلان بهدف دون رد كان بمثابة دفعة كبيرة للفريق بعد فترة من التراجع .. مشيرًا إلى أن النادي بأكمله كان في أمسّ الحاجة لهذه النتيجة.


وقال روبرتسون، عقب اللقاء، "هذه نتيجة كبيرة .. كنا نعلم أننا قادمون إلى ملعب صعب ونواجه فريقًا في لحظة جيدة .. كان علينا أن نقاتل ونصمد .. الحفاظ على نظافة الشباك كان حاسمًا، ثم نجحنا في تسجيل الهدف الذي رجّح كفة المباراة".


وعلّق على حالة لمسة اليد التي أثارت جدلاً: "لقطة ركلة الجزاء استغرقت سبع أو ثماني دقائق من المراجعة. إذا احتجت كل هذا الوقت، فعليك الالتزام بما قرره الحكم في الملعب .. ركلة الجزاء بدت خفيفة، لكنها تُحتسب في أي مكان آخر على أرض الملعب".


وأضاف أن الانتصار جاء في لحظة مهمة للغاية: "كلنا كنّا بحاجة لهذا الفوز .. نحن نعرف أن الأداء والنتائج لم تكن جيدة بما فيه الكفاية .. من المهم لهذا النادي أن يكون في دوري الأبطال، وكانت هذه النتيجة ضرورية للجميع".


وتحدث روبرتسون عن الجدل الدائر حول محمد صلاح، مؤكدًا وحدة الفريق رغم الظروف: "الوضع صعب .. نحن نتحدث عن واحد من أعظم اللاعبين الذين لعبوا لهذا النادي .. انضممت إلى ليفربول في نفس نافذة انتقاله .. ما حدث قد حدث، لكن داخليًا نحن متحدون".


وعن مستقبل النجم المصري، قال: "هذا الأمر يعود لجهات أخرى داخل النادي .. أحب اللعب مع محمد صلاح وآمل أن أستمر في ذلك".

المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أرني سلوت النجم محمد صلاح حدثًا مؤثرًا وعاطفيًا ليفربول إنتر ميلان الإيطالي هدف نظيف في المباراة ملعب جيوزيبي مياتزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

حالة الطقس

أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة

الإمارات

الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة

المتهم

ننشر مرافعة النيابة في واقعة التعدي على أطفال بإحدى المدارس الدولية بمحافظة الإسكندرية..فيديو

هيئة الأرصاد

الأرصاد تكشف خريطة الطقس غداً: انخفاض الحرارة وأمطار رعدية وسيول محتملة على سيناء وشمال البلاد

البنك الاهلي

بسداسية مقابل هدف .. البنك الأهلي يحقق فوزا ساحقا أمام بيراميدز

ترشيحاتنا

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

نصائح القومي لتنظيم الاتصالات .. بعد تحذير Google وApple لهجمات علي الهواتف

كوثر محمود نقيب التمريض

التمريض تطلق سلسلة حملات للتوعية بقانون المسئولية الطبية

رئيس الشركة القابضة ووفد النقابة

الموافقة على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمياه والصرف الصحي

بالصور

وصفة سهلة ولذيذة .. طريقة عمل بيض بالطماطم في الفرن

طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن
طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن
طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن

علامات صحية تكشف حاجتك لتناول القرفة يوميًا.. فوائد مُذهلة وتحذيرات ضرورية

علامات تؤكد حاجتك إلى تناول القرفة
علامات تؤكد حاجتك إلى تناول القرفة
علامات تؤكد حاجتك إلى تناول القرفة

علاج «ألفا» الجديد يُظهر نتائج واعدة لمرضى سرطان الغدة الدرقية المقاوم لليود المشع

فعالية العلاج الجديد لسرطان الغدة الدرقية
فعالية العلاج الجديد لسرطان الغدة الدرقية
فعالية العلاج الجديد لسرطان الغدة الدرقية

طبق شتوي دافئ .. طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة

طريقة عمل العدس بالكريمة
طريقة عمل العدس بالكريمة
طريقة عمل العدس بالكريمة

فيديو

حجز حسابات حسن شاكوش

أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد