ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

اعتبر المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أرني سلوت، أن ما جرى مع النجم محمد صلاح في الأيام الماضية كان حدثًا مؤثرًا وعاطفيًا على جميع أفراد الفريق .. مشيرًا إلى أن تأثيره لا يمكن فصله عن مكانته داخل النادي.



وحقق ليفربول، مساء الثلاثاء، فوزًا صعبًا على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب جيوزيبي مياتزا في إطار الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وشهدت المباراة غياب النجم المصري محمد صلاح بعد استبعاده من القائمة.



وشدد سلوت، في تصريحات لـ"أمازون برايم"، على أن التركيز يجب أن يكون منصبًا على الأداء والنتيجة التي حققها الفريق أمام إنتر ميلان، مؤكدًا أن الفوز كان خطوة مهمة في سباق الوصول إلى المراكز الثمانية الأولى.



وقال سلوت "كنا خلف إنتر بثلاث نقاط، وإذا أردت دخول المراكز الثمانية، فعليك على الأقل أن تصل إلى 15 نقطة .. أفضل ما يمكنك فعله هو الفوز هنا، أمام فريق قوي جدًا .. قدمنا أداءً جيدًا بشكل عام".



وأضاف أن التزام اللاعبين كان واضحًا طوال اللقاء: "الوسط يساعد الدفاع كثيرًا، لكن الروح العالية كانت من جميع اللاعبين .. ضغطنا أعلى في الشوط الثاني، وقررنا الحفاظ على لاعب إضافي في الخلف. جميع اللاعبين الـ11 عادوا للدفاع للتأكد من أننا لا نستقبل أهدافًا، وفي النهاية حصلنا على ركلة جزاء".



وعند سؤاله عن وضع محمد صلاح، قال سلوت: "أفصل بين الأمور قدر الإمكان، لكن كان من الصعب على اللاعبين استقبال هدف في اللحظة الأخيرة أمام ليدز. لم نمنحهم أي فرص تقريبًا، وكان الأمر صعبًا للغاية. وبعدها حدث ما حدث، وكانت أجواءً عاطفية."



وأضاف: "كان لدينا 13 لاعبًا فقط يملكون خبرة في الدوري أو دوري الأبطال .. عندما تستقبل هدفًا ثم تبدأ الأحاديث، بالطبع يتأثر اللاعبون، لأن صلاح كان مؤثرًا للغاية في النادي وفي غرفة الملابس .. ليس من الجيد أبدًا عندما يحدث أمر يتعلق بزميل لهم".



وتوقع مدرب ليفربول أن يتركز الحديث على محمد صلاح في المؤتمر الصحفي المقرر له يوم الجمعة.



ومن جانبه، أكد قائد ليفربول، فيرجيل فان دايك، أن ما يمرّ به، محمد صلاح، والنادي في الأيام الأخيرة هو أمر يجري التعامل معه داخليًا .. مشيرًا إلى أن الفريق يجب أن يحافظ على وحدته وتركيزه رغم "الضوضاء الخارجية" التي أحاطت بالنادي مؤخرًا.



وأوضح فان دايك أن الوضع صعب على الجميع، لكن العلاقة مع صلاح قوية وستظل داخل الغرف المغلقة، لافتًا إلى أن صلاح سيغادر قريبًا إلى كأس الأمم الإفريقية ، مؤكدًا أنه جزء مهم من الفريق.



وقال فان دايك عقب الفوز الصعب على إنتر ميلان بهدف دون رد ـ خلال تصريحات صحفية عقب المباراة - "الوضع صعب على الجميع .. بين مو والنادي أمورٌ تجري، وهذه هي الحقيقة .. هو ليس معنا اليوم، لكن هذا لا يغيّر أي شيء بالنسبة لتركيزنا وتصميمنا".



وعن مسألة اعتذار صلاح، قال: "لست الشخص الذي يقرر إن كان يجب عليه الاعتذار أم لا. هو عبّر عن مشاعره خلال الأيام الماضية، وهذا أمر يتعامل معه النادي، وأنا جزء من ذلك أيضًا. تركيزنا لم يتغير، ومو شارك في التدريبات".



وأضاف القائد الهولندي: "أنا أعرف صلاح منذ سنوات طويلة. نحن أصدقاء ومررنا بالكثير معًا. نتحدث دائمًا، لكن هذه الأمور تبقى داخل النادي كما يجب أن تكون. الأهم أن نظل متحدين أمام الضوضاء الخارجية".



وتحدّث المدافع الهولندي عن أهمية الفوز على إنتر، قائلاً: "شعور الانتصار رائع، خاصة في الفترة التي نبحث فيها عن الثبات والبناء. كانت مباراة صعبة، وربما كانت ستنتهي بالتعادل، لكنها انتهت بشكل إيجابي بالنسبة لنا".



أما اللاعب أندي روبرتسون، الظهير الأيسر لليفربول، فقد أكد أن الفوز على إنتر ميلان بهدف دون رد كان بمثابة دفعة كبيرة للفريق بعد فترة من التراجع .. مشيرًا إلى أن النادي بأكمله كان في أمسّ الحاجة لهذه النتيجة.



وقال روبرتسون، عقب اللقاء، "هذه نتيجة كبيرة .. كنا نعلم أننا قادمون إلى ملعب صعب ونواجه فريقًا في لحظة جيدة .. كان علينا أن نقاتل ونصمد .. الحفاظ على نظافة الشباك كان حاسمًا، ثم نجحنا في تسجيل الهدف الذي رجّح كفة المباراة".



وعلّق على حالة لمسة اليد التي أثارت جدلاً: "لقطة ركلة الجزاء استغرقت سبع أو ثماني دقائق من المراجعة. إذا احتجت كل هذا الوقت، فعليك الالتزام بما قرره الحكم في الملعب .. ركلة الجزاء بدت خفيفة، لكنها تُحتسب في أي مكان آخر على أرض الملعب".



وأضاف أن الانتصار جاء في لحظة مهمة للغاية: "كلنا كنّا بحاجة لهذا الفوز .. نحن نعرف أن الأداء والنتائج لم تكن جيدة بما فيه الكفاية .. من المهم لهذا النادي أن يكون في دوري الأبطال، وكانت هذه النتيجة ضرورية للجميع".



وتحدث روبرتسون عن الجدل الدائر حول محمد صلاح، مؤكدًا وحدة الفريق رغم الظروف: "الوضع صعب .. نحن نتحدث عن واحد من أعظم اللاعبين الذين لعبوا لهذا النادي .. انضممت إلى ليفربول في نفس نافذة انتقاله .. ما حدث قد حدث، لكن داخليًا نحن متحدون".



وعن مستقبل النجم المصري، قال: "هذا الأمر يعود لجهات أخرى داخل النادي .. أحب اللعب مع محمد صلاح وآمل أن أستمر في ذلك".