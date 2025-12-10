قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10-12-2025
تفاصيل استراتيجية وزارة المالية لتطوير الجمارك بالتوازي مع تطبيق منظومة ACI
برلماني: معبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين.. ورسائل الخارجية تفضح خروقات الاحتلال
كبار رجال ترامب يطلعون الكونجرس على تفاصيل عمليات أمريكا بفنزويلا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 ديسمبر وعيار 21 يسجل هذا الرقم|فيديو
ردا على معاناته من مشاكل تقدم العمر .. ترامب يخضع لاختبار القدرات الذهنية
اقتراحات برلمانية للحكومة لمواجهة الأكاذيب المضللة حول انتشار الفيروسات
فى حب فخر العرب.. نجوم الفن يدعمون محمد صلاح: الأساطير لا تسقط أبدا
وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
زيلينسكي: الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا يجب أن يوافق عليها الكونجرس
توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في إعادة انتخابات النواب بالمنيا
رابط الترشح لوظيفة رئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2026

ياسمين بدوي

أعلن موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب الترشح لوظيفة رئيس لجنة و مراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2026 من خلال الرابط التالي https://thanwya-teach.emis.gov.eg/ 

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أيضا عن فتح باب الترشح لوظيفة ( رئيس لجنة و وكيل لجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2026 من خلال الرابط التالي https://thanwya-teach.emis.gov.eg/ 

الموانع العامة للترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2026

  •  الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة
  • الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة
  •  أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم
  •   أن يكون للمرشح أقارب من المتقدمين لآداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة باللجنة المرشح لها وحتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية


الشروط والموانع الخاصة

  •  الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة
  •  أن يكون كل من رئيس اللجنة و وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين (معلم أول أ على الأقل)
  • الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين
  • خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة اشرافية داخل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة - رئيس قسم (حجرة) أو وكيل قسم
  • توافر سمات شخصية وقيادية تساهم في النهوض بالعمل
  •  ألا يكون شاغلا لوظيفة مدير عام حرصا على الصالح العام
  •  ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها


ضوابط الترشح 

  •  التقدم بمقترح لتطوير منظومة العمل للمكان المرشح إليه
  • ألا يكون من العاملين بالتوجيه الفني المشرف على مدارس الثانوي العام التابعة للجنة المرشح لها
  • ألا يكون من المحالين للمعاش قبل 31 أغسطس من ذات العام
