رابط الترشح لوظيفة رئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2026

أعلن موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب الترشح لوظيفة رئيس لجنة و مراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2026 من خلال الرابط التالي https://thanwya-teach.emis.gov.eg/

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أيضا عن فتح باب الترشح لوظيفة ( رئيس لجنة و وكيل لجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2026 من خلال الرابط التالي https://thanwya-teach.emis.gov.eg/

الموانع العامة للترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2026

الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة

الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة

أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم

أن يكون للمرشح أقارب من المتقدمين لآداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة باللجنة المرشح لها وحتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية



الشروط والموانع الخاصة

الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة

أن يكون كل من رئيس اللجنة و وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين (معلم أول أ على الأقل)

الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين

خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة اشرافية داخل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة - رئيس قسم (حجرة) أو وكيل قسم

توافر سمات شخصية وقيادية تساهم في النهوض بالعمل

ألا يكون شاغلا لوظيفة مدير عام حرصا على الصالح العام

ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها



ضوابط الترشح