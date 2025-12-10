رابط الترشح لوظيفة رئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2026

أعلن موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب الترشح لوظيفة رئيس لجنة و مراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2026 من خلال الرابط التالي https://thanwya-teach.emis.gov.eg/
كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أيضا عن فتح باب الترشح لوظيفة ( رئيس لجنة و وكيل لجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2026 من خلال الرابط التالي https://thanwya-teach.emis.gov.eg/
الموانع العامة للترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2026
- الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة
- الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة
- أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم
- أن يكون للمرشح أقارب من المتقدمين لآداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة باللجنة المرشح لها وحتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية
الشروط والموانع الخاصة
- الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة
- أن يكون كل من رئيس اللجنة و وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين (معلم أول أ على الأقل)
- الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين
- خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة اشرافية داخل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة - رئيس قسم (حجرة) أو وكيل قسم
- توافر سمات شخصية وقيادية تساهم في النهوض بالعمل
- ألا يكون شاغلا لوظيفة مدير عام حرصا على الصالح العام
- ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها
ضوابط الترشح
- التقدم بمقترح لتطوير منظومة العمل للمكان المرشح إليه
- ألا يكون من العاملين بالتوجيه الفني المشرف على مدارس الثانوي العام التابعة للجنة المرشح لها
- ألا يكون من المحالين للمعاش قبل 31 أغسطس من ذات العام