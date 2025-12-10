قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مـ.قتل طالب وإصابة آخر في إطلاق نار بجامعة ولاية كنتاكي الأمريكية

أ ش أ

 قالت السلطات الأمريكية، إن طالبًا لقي مصرعه وأصيب آخر -حالته حرجة- إثر إطلاق نار وقع في جامعة ولاية كنتاكي بمدينة فرانكفورت، قبل أيام قليلة من بدء عطلة الشتاء.

وأضافت الشرطة ومسؤولو الجامعة، حسبما أوردت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم /الأربعاء/ أن المشتبه به، البالغ من العمر 48 عامًا والمقيم في ولاية إنديانا، وليس طالبًا في الجامعة، تم احتجازه في سجن فرانكلين الإقليمي بتهمتي القتل والاعتداء من الدرجة الأولى. 

وقال المتحدث باسم الجامعة مايكل ديكورسي، لـ"سي إن إن" إن الطالب المصاب في حالة حرجة لكنه مستقر، وأوضح أن واقعة إطلاق النار، التي جاءت خلال أسبوع الامتحانات النهائية، لم تكن هجومًا موجهًا.


وأعلنت الجامعة الليلة الماضية تعليق جميع المحاضرات والامتحانات والأنشطة داخل الحرم الجامعي لبقية الأسبوع، قائلة في بيان: "يمكن للطلاب العودة إلى منازلهم إذا رغبوا في ذلك، وسيتم تقديم إرشادات إضافية في أقرب وقت ممكن".


وأكد سكوت ترايسي، مساعد رئيس شرطة الحرم الجامعي، في مؤتمر صحفي، أنه لا يوجد أي تهديد إضافي للمجتمع بعد أن استجاب عناصر شرطة الجامعة فوراً لإطلاق النار وألقوا القبض على المشتبه به بعد لحظات من الطلقات الأولى. 


وأضاف أنه بحلول الوقت الذي وصلت فيه شرطة فرانكفورت بعد أربع دقائق من أول اتصال بالطوارئ، كانت المنطقة قد أُمنت وتم توقيف المشتبه به بينما ظل الحرم الجامعي في حالة إغلاق.

السلطات الأمريكية إطلاق نار جامعة ولاية كنتاكي بمدينة فرانكفورت بدء عطلة الشتاء

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟.. العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

وصفة سهلة ولذيذة .. طريقة عمل بيض بالطماطم في الفرن

