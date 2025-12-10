فورد تلجأ لشركة سيارت فرنسية لإحياء "فييستا" الكهربائية

توصلت شركة فورد ، إلى طريقة مبتكرة للعودة إلى سوق السيارات الصغيرة، بأسعار معقولة في أوروبا، وذلك من خلال شراكة استراتيجية مع شركة رينو الفرنسية.

ويهدف هذا التعاون إلى إطلاق سيارتين كهربائيتين جديدتين في السوق الأوروبي، معتمدتين على منصة رينو الكهربائية، في خطوة تمكن فورد من المنافسة بقوة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها قطاع التنقل الكهربائي.

سيارات كهربائية بتصاميم أمريكية ومنصة فرنسية

ينص التعاون على تطوير سيارتين كهربائيتين لفورد في أوروبا باستخدام منصة AmpR التابعة لمجموعة رينو (التي كانت تعرف سابقًا باسم Ampere).

سيتم بناء كلتا السيارتين في مصانع رينو في فرنسا، مما يعكس اعتماد فورد على الخبرة الفرنسية في تطوير وتصنيع السيارات الكهربائية بأسعار تنافسية.

ورغم أن التطوير المشترك سيتم بالتعاون مع رينو، أكدت الشركتان أن السيارات ستتميز بتصميم خارجي وشخصية قيادة تليق بعلامة فورد المميزة، مع الحفاظ على هوية كل علامة تجارية.

طرازات جديدة تعتمد على منصة رينو 5

من المتوقع أن تشمل السيارات الكهربائية الجديدة ما يلي:

إحياء "فييستا" الكهربائية: قد تستلهم السيارة الكهربائية المدمجة الجديدة خليفة لطراز فورد فييستا (Fiesta)، ومن المرجح أن تعتمد على منصة سيارة رينو 5 الكهربائية.

سيارة كروس أوفر مدمجة: من المقرر أن يتبعها طراز كروس أوفر صغير.

من المتوقع أن يتم طرح السيارة الأولى في السوق الأوروبي في أوائل عام 2028، لتمثل المرحلة الأولى من حملة فورد لتوسيع نطاق منتجاتها الكهربائية في القارة العجوز.

مواجهة المنافسة الصينية والتكاليف

يأتي هذا التحالف في الوقت الذي تسعى فيه كل من فورد ورينو لمواجهة المنافسة المتزايدة في سوق السيارات الكهربائية الأوروبي، خاصة من الشركات الصينية التي تتمتع بقدرة تنافسية عالية من حيث التكلفة.

يتيح استخدام منصات رينو لفورد إنشاء سيارات كهربائية صغيرة وأقل تكلفة، مما يدعم استراتيجيتها لبناء أعمال عالية الكفاءة في أوروبا.