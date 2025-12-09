أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث قال إن هناك توقعات باستمرار الاجواء الممطرة الأربعاء والخميس والجمعة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والساحل الشمالي وسيناء.

أهم التوصيات

وقدم "فهيم" خلال تصريحات له، توصيات مهمة للحفاظ على السلامة الشخصية.

ارتداء ملابس شتوية حقيقية خاصة في الصباح الباكر وبعد الغروب.

تجنّب التعرّض المفاجئ للهواء البارد لمرضى الصدر والجيوب الأنفية.

زيادة السوائل الدافئة… وتقليل الخروج ليلًا إلا للضرورة.

القيادة بحذر أثناء الأمطار أو نشاط الرياح.





ومن جانبها ، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد خلال فترات الليل حتى غدٍ الأربعاء.

سقوط أمطار على القاهرة

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أنه مازالت الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى خلال الساعات القادمة، مع أجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء، ودرجة الحرارة الساعة العاشرة مساءً على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية.

يسود طقس بارد وموجات صقيعه على المدينة الساحلية غداً، حيث تسجل معدلات الرطوبة 68% فيما يشهد البحر الأبيض المتوسط اضطراب فى حركة الملاحة البحرية لضم محافظات الاسكندرية ومطروح ودمياط وكفر الشيخ والعلمين وبورسعيد والعريش سرعات الرياح من 40 إلى 50 كيلو متر فى الساعة فضلا عن ارتفاع الامواج إلى 3 امتار فى البحرين.

وتودع محافظة الإسكندرية بعد ساعات نوة قاسم والتى هبت يوم 4 ديسمبر وتستمر 5 أيام تنتهى مساء اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر، لتستعد المدينة الساحلية لواحدة من أشد وأصعب النوات الشتوية وهى نوة الفيضة الصغرى، والتى تهب يوم 19 ديسمبر الجارى وتستمر لمدة 5 ايام يصاحبها أمطار غزيرة تصل لحد السيول





أمطار رعدية

وبالنسبة للظواهر الجوية فيتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء ومدن القناة على فترات متقطعة، فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى شمال وخليج السويس ومناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة.

كما يتوقع حدوث نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.



حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون بين المعتدلة والمضطربة، وسيتراوح ارتفاع الأمواج فيه بين «2: 3» متر، والرياح السطحية شمالية غربية.



كما أنه من المقرر أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وسيتراوح ارتفاع الأمواج بين «1.5: 2» متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

