قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرة السباح يوسف توكّل مرتضى منصور في قضية وفاته الصادمة
كيف عادت تسجيلات الشيخ محمد رفعت إلى النور؟.. تفاصيل تُروى لأول مرة
أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة
الجعار : أزمة الإيجار القديم تتفاقم بسبب نقص البيانات والإحصائيات
وزير الأوقاف يشهد أمسية دينية بمسجد الحسين برفقة ضيوف المسابقة العالمية للقرآن
شوط أول سلبي بين ليفربول وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
تحذير من كيهك | 30 يومًا تحدد مصير المحاصيل الاستراتيجية في مصر
لتلافي اختراق الهواتف.. القومي لتنظيم الاتصالات يوجه نصيحة ذهبية للمواطنين
في ضربة قوية .. ضبط 2 طن مصنعات لحوم وفراخ مجهولة المصدر ببنها | صور
الحكم يلغى هدف تقدم ليفربول على إنتر ميلان
أبو الغيط يطالب بسن تشريعات دولية وأممية لضبط الذكاء الاصطناعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس
شيماء مجدي

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث قال إن هناك توقعات باستمرار الاجواء الممطرة الأربعاء والخميس والجمعة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والساحل الشمالي وسيناء.

أهم التوصيات 

وقدم "فهيم" خلال تصريحات له، توصيات مهمة للحفاظ على السلامة الشخصية.

ارتداء ملابس شتوية حقيقية خاصة في الصباح الباكر وبعد الغروب.

تجنّب التعرّض المفاجئ للهواء البارد لمرضى الصدر والجيوب الأنفية.

زيادة السوائل الدافئة… وتقليل الخروج ليلًا إلا للضرورة.

القيادة بحذر أثناء الأمطار أو نشاط الرياح.

 

ومن جانبها  ، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد خلال  فترات الليل حتى غدٍ الأربعاء.

سقوط أمطار على القاهرة

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أنه مازالت الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى  خلال الساعات القادمة، مع أجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء، ودرجة الحرارة الساعة العاشرة مساءً على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية.

يسود طقس بارد وموجات صقيعه على المدينة الساحلية غداً، حيث تسجل معدلات الرطوبة 68% فيما يشهد البحر الأبيض المتوسط اضطراب فى حركة الملاحة البحرية لضم محافظات الاسكندرية ومطروح ودمياط وكفر الشيخ والعلمين وبورسعيد والعريش سرعات الرياح من 40 إلى 50 كيلو متر فى الساعة فضلا عن ارتفاع الامواج إلى 3 امتار فى البحرين.

وتودع محافظة الإسكندرية بعد ساعات نوة قاسم والتى هبت يوم 4 ديسمبر وتستمر 5 أيام تنتهى مساء اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر، لتستعد المدينة الساحلية لواحدة من أشد وأصعب النوات الشتوية وهى نوة الفيضة الصغرى، والتى تهب يوم 19 ديسمبر الجارى وتستمر لمدة 5 ايام يصاحبها أمطار غزيرة تصل لحد السيول
 


أمطار رعدية

وبالنسبة للظواهر الجوية فيتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء ومدن القناة على فترات متقطعة، فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى شمال وخليج السويس ومناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة.
كما يتوقع حدوث نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.


حالة البحرين الأحمر والمتوسط
وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون بين المعتدلة والمضطربة، وسيتراوح ارتفاع الأمواج فيه بين «2: 3» متر، والرياح السطحية شمالية غربية.


كما أنه من المقرر أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وسيتراوح ارتفاع الأمواج بين «1.5: 2» متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

الطقس حالة الطقس أمطار أمطار رعدية الأرصاد خريطة سقوط الأمطار حالة الطقس غدا درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

الطقس في مصر

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: طقس بارد غدا وأمطار رعدية غزيرة تصل لحد السيول على مناطق من شمال البلاد

ترشيحاتنا

محمد صلاح

هنري ينتقد تصريحات محمد صلاح بعد أزمة ليفربول

تشيلسي

تشيلسي يتقدم على أتالانتا بهدف خوان بيدرو في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

الزمالك

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الرابطة بعد التعادل مع كهرباء الإسماعيلية

بالصور

طريقة عمل البيض بالسبانخ .. صحية وسهلة التحضير

طريقة عمل البيض والسبانخ
طريقة عمل البيض والسبانخ
طريقة عمل البيض والسبانخ

وداعًا للمواد الكيميائية .. وصفات طبيعية لفرد الشعر .. ناعم وصحي لجمالكِ

أفضل وصفات طبيعية لفرد الشعر بدون مواد كيميائية
أفضل وصفات طبيعية لفرد الشعر بدون مواد كيميائية
أفضل وصفات طبيعية لفرد الشعر بدون مواد كيميائية

أبطال فيلم ولنا في الخيال حب يحضرون عرضه غدا في الإسكندرية | صور

ولنا في الخيال حب
ولنا في الخيال حب
ولنا في الخيال حب

قشر الرمان.. كنز من الفوائد للبشرة والفم وصحة الجهاز الهضمي

طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال
طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال
طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال

فيديو

جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

المزيد