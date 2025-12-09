تحذيرات الأرصاد الجوية .. وموقف تعطيل الدراسة

يواصل عدد كبير من المواطنين وأولياء الأمور البحث عن حقيقة تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها عدة محافظات، وبعد صدور قرار رسمي بتعليق الدراسة في إحدى المحافظات بسبب توقعات الأرصاد بحدوث أمطار شديدة وتقلبات مفاجئة.

تعطيل الدراسة - الطقس الان

تعطيل الدراسة في مطروح

أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قرارا بتعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر في جميع المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بعد تلقي تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمالات سقوط أمطار رعدية غزيرة وارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق.

وأكد المحافظ أن القرار يستهدف حماية الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية، مع رفع حالة الطوارئ وتفعيل غرف العمليات لمتابعة تطورات الطقس أولا بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحذيرات الأرصاد الجوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض المحافظات المطلة على سواحل البحر المتوسط لأمطار شديدة الغزارة، مع توقع ارتفاع منسوب المياه داخل الشوارع بصورة إجبارية، إضافة إلى احتمالية تشكل السيول في المناطق الصحراوية.

وأوضحت الهيئة أن المنخفض الجوي يدخل ذروة تأثيره خلال الساعات الجارية ليستمر تأثيره لليوم الرابع على التوالي، مما يزيد من قسوة الأجواء على عدة مناطق في الجمهورية.

انخفاض درجات الحرارة ونشاط رياح

أكدت الهيئة أن الطقس يستمر باردا نهارا وشديد البرودة ليلا، بسبب نشاط الرياح المصحوب بهبات قوية على أغلب المناطق الشمالية، وهو ما يعزز الإحساس بالبرودة بشكل أكبر.

خريطة الأمطار اليوم



تشير التوقعات إلى امتداد الأمطار الغزيرة نحو مطروح وتغطية معظم سواحلها، مع احتمالية تشكل السيول داخل المناطق الصحراوية.

وتتكون سحب رعدية على الإسكندرية وساحلي البحيرة وكفر الشيخ، حيث تهطل الأمطار بشكل غزير لعدة ساعات، مما قد يتسبب في ارتفاع منسوب المياه وحدوث تباطؤ مروري في بعض الطرق.

ومع تقدم ساعات النهار، تمتد السحب الممطرة إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ولكن بشكل عشوائي وغير منتظم.

امتداد الأمطار خلال ساعات الليل

تتوقع الهيئة دخول أمطار إلى بورسعيد ودمياط خلال ساعات الليل، مع تشكل سحب ممطرة على الصحراء الغربية شمال الوادي الجديد، تتقدم تدريجيا نحو مناطق من شمال ووسط الصعيد خاصة بين المنيا وأسيوط وسوهاج، ثم تمتد إلى سلاسل جبال البحر الأحمر عند الغردقة وخليج السويس وجنوب سيناء.

سبع محافظات تحت تأثير السحب الممطرة

أعلنت هيئة الأرصاد أن محافظات، مطروح، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، القليوبية، مناطق من القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، تقع اليوم تحت تأثير سحب ممطرة قد تكون متوسطة إلى غزيرة، مع احتمالية حدوث برق ورعد في بعض المناطق.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدا وفق تقديرات هيئة الأرصاد الجوية، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الباردة على أغلب الأنحاء:

الطقس في القاهرة

العظمى 19

الصغرى 13

الطقس في سوهاج

العظمى 21

الصغرى 9

الطقس في قنا

العظمى 22

الصغرى 9

الطقس في أسوان

العظمى 23

الصغرى 11

الطقس في الإسكندرية

العظمى 19

الصغرى 12

الطقس في مطروح

العظمى 20

الصغرى 12