فتحت مصنع الحجج والشماعات | تصريح صادم من لميس الحديدي لـ حلمي طولان
كهرباء الإسماعيلية يقلص النتيجة أمام الزمالك بهدف ثانٍ بقدم شيكا
رسميًا .. اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم المثلية بمباراة مصر وإيران بكأس العالم
الإسكان تحمل شركة مقاولات تكلفة إصلاح خط المياه المغذي لمدينة الشروق | صور
موعد مباراة الجزائر القادمة في دور ربع نهائي كأس العرب 2025
حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن
تحذيرات الأرصاد الجوية .. وموقف تعطيل الدراسة
الحل قريب أوي | رسالة عاجلة من وزير الرياضة للجماهير بشأن أرض الزمالك
كلمت العائلة | رسالة وزير الرياضة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول
بهدفي شريف وكايد .. الزمالك يتقدم بثلاثية علي كهرباء الإسماعيلية
ننشر نص شهادة مدير الشئون القانونية في رشوة مستشار محافظ دمياط.. تحقيقات
أحمد موسى: الفلوس بتترمي وفّروها لحد ما يكون عندنا كورة بجد
أخبار البلد

تحذيرات الأرصاد الجوية .. وموقف تعطيل الدراسة

تعطيل الدراسة - الطقس الان
تعطيل الدراسة - الطقس الان
محمد غالي

يواصل عدد كبير من المواطنين وأولياء الأمور البحث عن حقيقة تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها عدة محافظات، وبعد صدور قرار رسمي بتعليق الدراسة في إحدى المحافظات بسبب توقعات الأرصاد بحدوث أمطار شديدة وتقلبات مفاجئة.

تعطيل الدراسة - الطقس الان

تعطيل الدراسة في مطروح

أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قرارا بتعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر في جميع المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بعد تلقي تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمالات سقوط أمطار رعدية غزيرة وارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق.

وأكد المحافظ أن القرار يستهدف حماية الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية، مع رفع حالة الطوارئ وتفعيل غرف العمليات لمتابعة تطورات الطقس أولا بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحذيرات الأرصاد الجوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض المحافظات المطلة على سواحل البحر المتوسط لأمطار شديدة الغزارة، مع توقع ارتفاع منسوب المياه داخل الشوارع بصورة إجبارية، إضافة إلى احتمالية تشكل السيول في المناطق الصحراوية.

وأوضحت الهيئة أن المنخفض الجوي يدخل ذروة تأثيره خلال الساعات الجارية ليستمر تأثيره لليوم الرابع على التوالي، مما يزيد من قسوة الأجواء على عدة مناطق في الجمهورية.

انخفاض درجات الحرارة ونشاط رياح

أكدت الهيئة أن الطقس يستمر باردا نهارا وشديد البرودة ليلا، بسبب نشاط الرياح المصحوب بهبات قوية على أغلب المناطق الشمالية، وهو ما يعزز الإحساس بالبرودة بشكل أكبر.

خريطة الأمطار اليوم


تشير التوقعات إلى امتداد الأمطار الغزيرة نحو مطروح وتغطية معظم سواحلها، مع احتمالية تشكل السيول داخل المناطق الصحراوية.

وتتكون سحب رعدية على الإسكندرية وساحلي البحيرة وكفر الشيخ، حيث تهطل الأمطار بشكل غزير لعدة ساعات، مما قد يتسبب في ارتفاع منسوب المياه وحدوث تباطؤ مروري في بعض الطرق.

ومع تقدم ساعات النهار، تمتد السحب الممطرة إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ولكن بشكل عشوائي وغير منتظم.

امتداد الأمطار خلال ساعات الليل

تتوقع الهيئة دخول أمطار إلى بورسعيد ودمياط خلال ساعات الليل، مع تشكل سحب ممطرة على الصحراء الغربية شمال الوادي الجديد، تتقدم تدريجيا نحو مناطق من شمال ووسط الصعيد خاصة بين المنيا وأسيوط وسوهاج، ثم تمتد إلى سلاسل جبال البحر الأحمر عند الغردقة وخليج السويس وجنوب سيناء.

سبع محافظات تحت تأثير السحب الممطرة

أعلنت هيئة الأرصاد أن محافظات، مطروح، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، القليوبية، مناطق من القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، تقع اليوم تحت تأثير سحب ممطرة قد تكون متوسطة إلى غزيرة، مع احتمالية حدوث برق ورعد في بعض المناطق.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدا وفق تقديرات هيئة الأرصاد الجوية، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الباردة على أغلب الأنحاء:

الطقس في القاهرة
العظمى 19
الصغرى 13

الطقس في سوهاج
العظمى 21
الصغرى 9

الطقس في قنا
العظمى 22
الصغرى 9

الطقس في أسوان
العظمى 23
الصغرى 11

الطقس في الإسكندرية
العظمى 19
الصغرى 12

الطقس في مطروح
العظمى 20
الصغرى 12

تعطيل الدراسة قرار رسمي بتعليق الدراسة تعطيل الدراسة في مطروح تحذيرات تحذيرات الأرصاد الجوية

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

الطقس في مصر

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

القومي للمرأة يختتم فعاليات ورشة "أمانة في إيدك"

القومي للمرأة يختتم ورشة أمانة في إيدك

مطار القاهرة - جمارك السيارات

بورش وسكودا.. مزاد علني لبيع السيارات مصادرات الجمارك مطار القاهرة | تفاصيل

قيادات وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

"الاتصالات": دعم كامل لـ"التنمية المحلية" و"البيئة" عبر "مصر الرقمية" وتوفير التدريب الفني

بالصور

أبطال فيلم ولنا في الخيال حب يحضرون عرضه غدا في الإسكندرية | صور

ولنا في الخيال حب
ولنا في الخيال حب
ولنا في الخيال حب

قشر الرمان.. كنز من الفوائد للبشرة والفم وصحة الجهاز الهضمي

طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال
طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال
طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال

الكحة المستمرة في الشتاء .. أسبابها وطرق التخلص النهائي منها

أسباب الكحة المزمنة
أسباب الكحة المزمنة
أسباب الكحة المزمنة

طريقة عمل كفتة الدجاج.. وصفة سهلة ولذيذة في البيت

طريقة عمل كفتة الدجاج
طريقة عمل كفتة الدجاج
طريقة عمل كفتة الدجاج

جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

