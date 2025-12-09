قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يديعوت أحرونوت: الشاباك دعم اغتيال السنوار والضيف في 2023 ورئيس الأركان عارض
شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر في ستاد البيت قبل مواجهة الأردن بكأس العرب
إطلاق الإعلان العربى عن عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية
تعرف على الفيروس المنتشر حاليا بين المواطنين .. فيديو
مش عيب | رد مثير من أحمد فلوكس على شائعات إقامته في السعودية
قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تسجل 9 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ القطاع
خبراء روس: من يستحوذ على منطقة القطب الشمالي يسيطر على العالم
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل
مصرع 17 قتيلاً في حريق مأساوي بـ جاكرتا وسلطات إندونيسيا تأمر بالتحقيق
إسرائيل تعيد فتح معبر حدودي مع الأردن لعبور المساعدات لغزة
طولان يعلن تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام الأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.


يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء  9 ديسمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4812 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5615 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6417 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 44880 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

 


سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.60 جنيه للبيع و47.46 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.47 جنيه للبيع، و55.30 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 63.41 جنيه للبيع،  63.20 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.68 جنيه للبيع، و12.64 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.96 جنيه للبيع، و12.92 جنيه للشراء.


وأكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد قد تشهد استمرارا لـ سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة، موضحة أن المنخفض الجوي الذي يؤثر على البلاد مستمر لنهاية الأسبوع وتحديدا حتى يوم الخميس.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلاميين محمد جوهر ونهاد سمير، أن اليوم هناك فرص لسقوط الأمطار، وأن الأمطار قد تكون بين متوسطة، وغزيرة ورعدية على بعض المحافظات، المطلة على البحر المتوسط.


12 محافظة بها أمطار
ولفتت إلى أن الأمطار بدأت على الإسكندرية، ومطروح، وسيكون هناك أمطار على محافظات "البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبور سعيد، وستصل لبعض المناطق بالمنوفية والغربية والشرقية، وبعد الظهر سيكون هناك أمطار خفيفة على القاهرة والقليوبية، والجيزة، وبعض محافظات الصعيد، ومدن القناة".

الذهب أسعار الذهب الدولار سعر الدولار حالة الطقس الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

منتخب مصر

مواجهة الصعود.. تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

ترشيحاتنا

المتهم

بعد نشر الواقعة في صدى البلد.. القبض على لص الدراجات النارية بسوهاج| شاهد

المتهم

القبض على قائد سيارة أجرة امتنع عن تحميل الركاب بالبحيرة

المتهمة

مشيت عكس .. القبض على فتاة أجنبية بالإسكندرية

بالصور

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز
من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز
من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة جامعة القاهرة وطلبة مدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة جامعة القاهرة وطلبة مدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة جامعة القاهرة وطلبة مدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال

الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025

الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025
الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025
الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025

تشعرك بالدفء.. طريقة شوربة الفطر بالرافيولي

تعطيك الشعور بالدفء..طريقة شوربة الفطر بالرافيولي
تعطيك الشعور بالدفء..طريقة شوربة الفطر بالرافيولي
تعطيك الشعور بالدفء..طريقة شوربة الفطر بالرافيولي

فيديو

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد