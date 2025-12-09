أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.



يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4812 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5615 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6417 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 44880 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.60 جنيه للبيع و47.46 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.47 جنيه للبيع، و55.30 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 63.41 جنيه للبيع، 63.20 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.68 جنيه للبيع، و12.64 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.96 جنيه للبيع، و12.92 جنيه للشراء.



وأكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد قد تشهد استمرارا لـ سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة، موضحة أن المنخفض الجوي الذي يؤثر على البلاد مستمر لنهاية الأسبوع وتحديدا حتى يوم الخميس.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلاميين محمد جوهر ونهاد سمير، أن اليوم هناك فرص لسقوط الأمطار، وأن الأمطار قد تكون بين متوسطة، وغزيرة ورعدية على بعض المحافظات، المطلة على البحر المتوسط.



12 محافظة بها أمطار

ولفتت إلى أن الأمطار بدأت على الإسكندرية، ومطروح، وسيكون هناك أمطار على محافظات "البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبور سعيد، وستصل لبعض المناطق بالمنوفية والغربية والشرقية، وبعد الظهر سيكون هناك أمطار خفيفة على القاهرة والقليوبية، والجيزة، وبعض محافظات الصعيد، ومدن القناة".