قائد البحرية الروسية: مستوى الجاهزية القتالية للقوات النووية الاستراتيجية 100%
كامل الوزير: خطوات قوية لتوطين صناعة مكونات السيارات في مصر
لسوء الأحوال الجوية .. انقطاع الكهرباء بالسلوم
طائرات عسكرية صينية وروسية تخترق منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
كامل الوزير: توطين صناعة السيارات يمثل محورا بخطة النهوض بالصناعة المصرية
تفاصيل تجسس الاحتلال على أمريكيين في مركز التنسيق المدني
رياح قوية وأمطار رعدية تضرب مطروح
رئيس الضرائب: مَنح مزايا وحوافز للممولين الملتزمين
ثلاث وزارات يناقشون آليات تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة
الرئيس الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لتصدير رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى الصين
قريبًا بعد إعلان التصنيفات.. كيف ومتى يسدد المستأجرون فروق الإيجار النهائي؟.. اعرف التفاصيل
لسوء الأحوال الجوية.. توقف الصيد والملاحة في كفر الشيخ
مفاجأة بسعر الذهب اليوم الثلاثاء .. وهذه قيمة عيار 21 .. فيديو

البهى عمرو

يمثل الذهب واحدا من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي، ومع تغيرات الأسواق وتقلبات العملات، يبقى الذهب عنصرا ثابتا يجذب المستثمرين ويدعم احتياطيات الدول، نظرا لندرته واستقراره النسبي بالمقارنة مع الأصول الأخرى.

ولا يزال الذهب حتى اليوم يشكل أداة رئيسية لحماية الثروات، سواء في شكل سبائك أو مشغولات أو استثمارات مالية مرتبطة به.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن المين  خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء  9 ديسمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4812 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5615 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6417 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 44880 جنيها.

وأجاب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، على سؤال هل أسعار الذهب خلال عام 2026، ستصل لـ 10 آلاف جنيه للجرام، في ظل التوترات السياسية الأخيرة، وما يحدث في أوروبا.

قال سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن هناك توقعات بارتفاع أسعار الذهب، وأن الارتفاعات تكون بشكل تدريجي، وأن في بعض الأوقات يكون هناك هبوط وتصحيح مسار، لكن بشكل عام الأسعار في الصاعد.

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن الذهب لن يصل في بداية العام لـ 10 آلاف، لكن من الممكن أن يصل عيار 21 لـ 6000 جنيه.  

أوضح أن أسعار الذهب ارتفعت ووصلت لأرقام لم تحدث من قبل، وذلك بسبب الحروب والأحداث الخارجية، وأنه في ظل استمرار هذه الأحداث ستستمر الارتفاعات.

وشهدت أسواق الذهب خلال الأسبوع الماضي حركة هادئة اتسمت بتراجع بسيط في الأسعار، وذلك في ظل حالة من الترقب تسود الأسواق العالمية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب هذا الشهر لحسم مصير أسعار الفائدة.

وتراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 35 جنيهًا فقط خلال الأسبوع، وهو تراجع محدود مقارنة بفترات سابقة شهدت تقلبات أوسع في الأسعار.

ورغم هذا الانخفاض، لا يزال المعدن الأصفر محافظًا على معظم مكاسبه الأخيرة، مدعومًا بتقديرات متزايدة تشير إلى قرب خفض الفائدة الأمريكية، بحسب تقرير "آي صاغة".

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

اتحاد الكرة

مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السباح يوسف محمد

مستندات تثبت وجود سجل طبي للسباح يوسف تسلمه الاتحاد.. متحدث وزارة الشباب يكشف

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

الرضاعة

أهم الطرق لتقليل انتقال الأدوية من الأم إلى الأطفال الرضع

في برد الشتاء .. طريقة العناية بالنباتات المنزلية

في برد الشتاء .. طريقة العناية بالنباتات المنزلية

المريخ

العلماء يحذرون من مناطق محظورة على المريخ.. لماذا لا يُسمح باستكشافها؟

بعد تحذير جراح عالمي.. هل يتحول الماء المثلج إلى خطر صامت يهدد مرضى القلب عند شربه؟

أعشاب تساعد على تدفئة الجسم في الطقس البارد.. جربها

دفِّي طفلك قبل ما البرد يخطفه.. خطة إنقاذ عاجلة لحمايته من نزلات الشتاء والمطر 2025

أمطار وغبار وصقيع.. كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

