حلول عادلة تنصف العاملين.. قانون شغل الوظائف على طاولة القوى العاملة

أكدت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب، استمرار متابعة ومناقشة ملف قانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شغل الوظائف داخل لجنة القوى العاملة، مشددة على أن هذا الملف لن يُغلق قبل الوصول إلى معالجة حقيقية ومتوازنة تضمن حقوق العاملين وتحافظ في الوقت ذاته على كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن لجنة القوى العاملة ستستكمل اجتماعها يوم الاثنين المقبل برئاسة النائب محمد سعفان، وذلك لمواصلة مناقشة الأثر التطبيقي للقانون والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات بشأن التعديلات المطروحة.

وأضافت أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار العمل على صياغة تشريعية تحقق الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة، وفي الوقت نفسه تعزز الضمانات القانونية للعاملين، بما يسهم في استعادة حقوق العمال وتحقيق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المواطنين.

وأكدت النائبة نشوى الشريف أنها كانت قد وعدت بفتح هذا الملف ومتابعته داخل لجنة القوى العاملة حتى الوصول إلى حلول واضحة وعادلة، مشددة على استمرار العمل في هذا الملف حتى الانتهاء منه بصورة تحقق العدالة والتوازن بين مصلحة الدولة وحقوق العاملين.