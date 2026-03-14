انفجار قوي يهز أرجاء العاصمة العراقية بغداد

ذكرت تقارير إعلامية بأن شرقي العاصمة العراقية بغداد شهدت دوي انفجار قوي دون معرفة أسبابه والخسائر الناجمة عنه .

وفي وقت لاحق ؛ حذرت الرئاسة العراقية من تداعيات استهداف الأماكن الحيوية والمنشآت المدنية والمقار الأمنية في مناطق مختلفة من البلاد، مشيرة إلى أن مثل هذه الهجمات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي وتفاقم التوترات الإقليمية.

وأكدت الرئاسة في بيانها ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري في المنطقة، داعية جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار واللجوء إلى الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات القائمة.