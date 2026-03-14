قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب جديد يكشف سعة الذاكرة وسعر iPhone Fold المتوقع

iPhone Fold
iPhone Fold
احمد الشريف

كشفت منصة 9to5Mac أن تسريبًا جديدًا قدم تفاصيل إضافية حول مواصفات هاتف آبل القابل للطي المنتظر iPhone Fold، شملت “سعة الذاكرة العشوائية (RAM)، وخيارات التخزين الداخلي، والأسعار المتوقعة عند الإطلاق هذا الخريف”.

وأوضحت المنصة، نقلًا عن تقارير تحليلية سابقة من CNET وMacRumors، أن الهاتف القابل للطي سيحمل على الأرجح 12 جيجابايت من ذاكرة LPDDR5X، وهي السعة نفسها المتوقعة لمعظم هواتف سلسلة iPhone 18، مع إشارة إلى أن سامسونج هي المورد الرئيس لهذه الذواكر لصالح آبل.

ثلاث فئات تخزين… بلا خيار 2 تيرابايت

أوضحت 9to5Mac أن المسرب المعروف باسم Instant Digital، عبر منصة “ويبو” في الصين، ذكر أن iPhone Fold سيطرح في ثلاث فئات للتخزين الداخلي هي 256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت. 

وأشارت المنصة إلى أن هذه الخيارات تتطابق مع فئات التخزين المتاحة حاليًا في iPhone 17 Pro، لكنها تقل بدرجة واحدة عن iPhone 17 Pro Max الذي يوفر خيارًا إضافيًا بسعة 2 تيرابايت، ما يعني أن آبل قد تختار الاكتفاء بثلاث شرائح تخزين فقط في الجيل الأول من هاتفها القابل للطي.

وأكدت تقارير موازية أن اختيار 12 جيجابايت رام مع هذه الفئات من التخزين يضع iPhone Fold في مستوى مقارب لأجهزة أندرويد القابلة للطي في الفئة العليا، مع الحفاظ على ما تعتبره آبل توازنًا بين الأداء واستهلاك الطاقة في بيئة تعتمد على شاشتين واستخدام متعدد المهام.

تسعير يبدأ من 1999 دولارًا ويقفز حتى 2399 دولارًا

أشارت 9to5Mac، استنادًا إلى تقرير من موقع PhoneArena ومصادر تحليلية أخرى، إلى أن iPhone Fold سيتحرك في شريحة سعرية أعلى بوضوح من أغلى آيفون حاليًا. 

وأوضحت التسريبات أن الأسعار المتداولة حاليًا تشير إلى 1999 دولارًا لنسخة 256 جيجابايت، و2199 دولارًا لنسخة 512 جيجابايت، و2399 دولارًا لنسخة 1 تيرابايت، وهي أرقام أقل قليلًا من تقديرات سابقة رُجّحت أن يتراوح السعر فيها بين 2000 و2500 دولار.

وأكدت تقارير من MacRumors وAnalysts مثل Fubon Research وUBS أن هذه المستويات السعرية تضع iPhone Fold في منطقة تقارب أو تتخطى أسعار بعض هواتف سامسونج القابلة للطي الأعلى تكلفة، مع الإشارة إلى أن تكلفة المواد في مكونات مثل المفصلات والشاشة القابلة للطي تُعد من عوامل رفع السعر في الجيل الأول.

 

موقع iPhone Fold داخل عائلة iPhone 18

أوضحت 9to5Mac أن iPhone Fold من المنتظر أن ينضم إلى تشكيلة iPhone 18 في سبتمبر 2026، ليكون بمثابة خيار "فائق الفئة" إلى جانب iPhone 18 Pro و18 Pro Max. 

أشارت المنصة إلى أن تقارير سابقة رجّحت اعتماد تصميم بطيّة كتابية مع شاشة داخلية كبيرة بحجم يقترب من حاسوب لوحي صغير، مع تركيز آبل على تقليل بروز خط الطي إلى أدنى حد ممكن مقارنة بما هو شائع في بعض الهواتف القابلة للطي الحالية.

وأكدت المصادر أن جميع هذه المعلومات ما زالت ضمن نطاق التسريبات غير المؤكدة، وأن الصورة الكاملة لمواصفات iPhone Fold وسعره النهائي لن تتضح إلا مع اقتراب مؤتمر إطلاق سلسلة iPhone 18 في خريف هذا العام، إذا التزمت آبل بالجدول الزمني الذي تشير إليه معظم التقارير حتى الآن.

iPhone Fold iPhone iPhone 17 Pro Max iPhone 17 آبل

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

