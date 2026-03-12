قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

دون مُغادرة التطبيق.. تيك توك يدمج «آبل ميوزك» بطريقة غير مسبوقة

تيك توك
تيك توك
شيماء عبد المنعم

أعلنت منصة تيك توك TikTok، عن شراكة جديدة مع خدمة البث الموسيقي آبل ميوزيك Apple Music تتيح للمشتركين تشغيل الأغاني الكاملة مباشرة من داخل التطبيق، دون الحاجة إلى مغادرته.

وبموجب الميزة الجديدة، سيتمكن مشتركو آبل ميوزيك الذين يكتشفون أغنية على صفحة For You أو صفحة تفاصيل الصوت في تيك توك من الضغط على زر “Play Full Song” الجديد، ليتم فتح مشغل آبل ميوزيك والاستماع إلى المقطع الكامل.

وأوضحت تيك توك أن الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل الانتقال من مرحلة اكتشاف الأغنية إلى الاستماع الكامل لها، خاصة أن المنصة أصبحت واحدة من أهم المحركات العالمية لانتشار الأغاني والترندات الموسيقية.

الميزة لا تشمل خدمات أخرى

ومن اللافت أن تيك توك لا يتيح تشغيل الأغاني الكاملة من خدمات بث أخرى مثل سبوتفاي، ما يجعل هذه الميزة حاليا حصرية لمشتركي آبل ميوزيك.

وتعتمد الخاصية الجديدة على تقنية MusicKit الخاصة بشركة آبل، ما يعني أن تشغيل الأغاني الكاملة يتم داخل خدمة Apple Music نفسها، وبالتالي يتم احتساب الاستماع رسميا ضمن إحصاءات البث المدفوعة للفنانين.

Apple Music

ميزة جديدة

إلى جانب ذلك، كشفت الشركتان عن ميزة أخرى تحمل اسم حفلة الاستماع “Listening Party”، تتيح للمعجبين الاستماع إلى الأغاني معا في الوقت الفعلي مع فنانيهم المفضلين، مع إمكانية التفاعل بين الجمهور والفنان أثناء الجلسة، ما يضيف بعدا اجتماعيا جديدا لتجربة الاستماع إلى الموسيقى.

ومن المقرر إطلاق الميزتين عالميا خلال الأسابيع المقبلة.

تأثير تيك توك على صناعة الموسيقى

يأتي هذا الإعلان في وقت أصبحت فيه تيك توك لاعبا مؤثرا في صناعة الموسيقى، إذ يعتمد الكثير من المستخدمين على المنصة لاكتشاف الأغاني الجديدة. 

وكانت الشركة قد حاولت سابقا إطلاق خدمة بث موسيقي خاصة بها، لكنها أوقفتها لاحقا وركزت بدلا من ذلك على جعل التطبيق منصة رئيسية لاكتشاف الموسيقى.

وتوفر المنصة بالفعل ميزة “Add to Music App” التي تسمح للمستخدمين بحفظ الأغاني التي يكتشفونها داخل تطبيقات البث الموسيقي المفضلة لديهم، بالإضافة إلى ميزة “Share to TikTok” التي تتيح مشاركة المقاطع الموسيقية مباشرة من خدمات مثل آبل ميوزيك وسبوتفاي إلى التطبيق.

كما أطلقت تيك توك العام الماضي منصة “TikTok for Artists”، وهي أداة تحليلية مخصصة للفنانين وشركات الإنتاج، تساعدهم على فهم أداء موسيقاهم ومحتواهم على المنصة، وتحسين استراتيجيات الترويج والتواصل مع الجمهور.

تيك توك Apple Music تشغيل الأغاني تطبيقات TikTok

