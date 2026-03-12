قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وللنساء نصيب يستعرض دعاء: اللهم تقبل منا الصيام والقيام وبلغنا ليلة القدر
محافظ الدقهلية: لا تخشوا أي قوة خارجية.. لدينا جيش «يسد عين الشمس» ورجال يعشقون الشهادة |صور
تريزيجيه في الصدارة.. ترتيب جدول هدافي الدوري
كسر مفاجئ بخط طرد رئيسي بـ ٦ أكتوبر
روسيا تطالب بإنهاء الحرب: الصراع الدائر حول إيران يهدد بعواقب بيئية وإشعاعية
دعاء الليالي الوترية في العشر الأواخر.. ردده اليوم في التهجد والتراويح
قطر تعلن التصدّي لهجمة صاروخية نفذتها القوات الإيرانية
استجابة للأهالي..محافظ قنا يوجه بإنهاء أزمة تسرب مياه الصرف بأراضي الحاج سلام
رئيس الوزراء يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية في خطة 2027-2026
الجبلي: إعلان الحكومة عن ربط المشروعات الزراعية وحياة كريمة تحول الريف إلى قلاع إنتاجية
آخر تطورات ملف تقنين أراضى الدولة بدمياط
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت تجدّد نداءها لحماية العاملين بالمجالين الإنساني والطبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 1.3 مليون جنيه.. إعادة تشغيل أنظمة حيوية بمستشفيات دمياط

صحة دمياط
صحة دمياط
زينب الزغبي


أعلنت مديرية الصحة بدمياط ،انه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من أعمال الصيانة والإصلاح للأنظمة الحيوية بعدد من المستشفيات، بما يساهم في تحسين بيئة العمل داخل المنشآت الصحية ودعم جاهزيتها لتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى.


حيث تم بمستشفى دمياط العام الانتهاء من أعمال إصلاح وتشغيل مصعد المستشفى بالمبني الرئيسي بعد توقف دام نحو عام ونصف، حيث تم إعادة تأهيله بالكامل وإدخاله الخدمة مرة أخرى، بما يسهم في تسهيل حركة المرضى والمترددين داخل المستشفى ورفع كفاءة التشغيل.


كما تم بمستشفى كفر سعد تنفيذ أعمال إصلاح وتفعيل منظومة الإطفاء ومكافحة الحريق بمستشفى الطوارئ، وذلك تمهيدًا لاعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تشغيل التكيفات المركزية بعد توقفها لفترة طويلة، بما يدعم تحسين بيئة العمل داخل الأقسام المختلفة ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.


وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذه الأعمال نحو مليون وثلاثمائة ألف جنيه، وذلك في إطار خطة مديرية الصحة بدمياط لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بما يتوافق مع المعايير الفنية والطبية المعتمدة.
 

حيث  يساهم هذا الأمر في دعم منظومة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط وتحت إشراف وتوجيهات الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط بضرورة تذليل العقبات وتشغيل الأنظمة الكهروميكانيكية المتوقفة داخل المنشآت الصحية، وضمن خطة مديرية الصحة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

دمياط محافظ دمياط صحه مستشفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ترشيحاتنا

انتر ميامي

تعادل محبط لإنتر ميامي أمام ناشفيل في ذهاب دور الـ16 بكأس أبطال الكونكاكاف

الاهلي

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في دوري أبطال افريقيا

نادي الزمالك

«رجال سلة الأهلي» يواجه سبورتنج اليوم في بطولة الدوري

بالصور

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

فيديو

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

كريم فهمي

اللجان بتستفزني.. كريم فهمي يتحدث عن علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز والنجوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد