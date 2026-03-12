بتكلفة 1.3 مليون جنيه.. إعادة تشغيل أنظمة حيوية بمستشفيات دمياط



أعلنت مديرية الصحة بدمياط ،انه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من أعمال الصيانة والإصلاح للأنظمة الحيوية بعدد من المستشفيات، بما يساهم في تحسين بيئة العمل داخل المنشآت الصحية ودعم جاهزيتها لتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى.



حيث تم بمستشفى دمياط العام الانتهاء من أعمال إصلاح وتشغيل مصعد المستشفى بالمبني الرئيسي بعد توقف دام نحو عام ونصف، حيث تم إعادة تأهيله بالكامل وإدخاله الخدمة مرة أخرى، بما يسهم في تسهيل حركة المرضى والمترددين داخل المستشفى ورفع كفاءة التشغيل.



كما تم بمستشفى كفر سعد تنفيذ أعمال إصلاح وتفعيل منظومة الإطفاء ومكافحة الحريق بمستشفى الطوارئ، وذلك تمهيدًا لاعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تشغيل التكيفات المركزية بعد توقفها لفترة طويلة، بما يدعم تحسين بيئة العمل داخل الأقسام المختلفة ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.



وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذه الأعمال نحو مليون وثلاثمائة ألف جنيه، وذلك في إطار خطة مديرية الصحة بدمياط لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بما يتوافق مع المعايير الفنية والطبية المعتمدة.



حيث يساهم هذا الأمر في دعم منظومة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط وتحت إشراف وتوجيهات الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط بضرورة تذليل العقبات وتشغيل الأنظمة الكهروميكانيكية المتوقفة داخل المنشآت الصحية، وضمن خطة مديرية الصحة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين