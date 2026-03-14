ترقب حذر لأسعار الذهب .. والمعدن الأصفر ثابت في أول التعاملات

شهد سعر المشغولات الذهبية ثباتًا مع أول تعاملات له اليوم السبت الموافق 14-3-2026 داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وتجتاح أسواق الذهب حالة من الترقب في بداية تداولات اليوم بعد استمرار تداعيات أحداث منطقة الشرق الأوسط في ظل الصراع الإسرائيلي الإيراني .

الذهب أمس

وفقد سعر جرام الذهب 20 جنيهًا في المتوسط من قيمته بمختلف الأعيرة الذهبية بالتوازي مع التهديدات الإيرانية وتجدد الصراع الإسرائيلي في جنوب لبنان.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب نحو 7480 جنيهًا.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8548 جنيهًا للشراء و 8491 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7836 جنيهًا 7784 جنيًها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 7480 جنيهًا للشراء و 7430 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6411 جنيهًا للشراء و 6368 جنيهات للبيع .

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 59.84 ألف جنيه للشراء و 59.44 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 5088 دولارات للشراء و 5087 دولارات للبيع.