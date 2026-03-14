أحمد رضوان لـ صدى البلد: استعنت بصحفي لتحضير شخصيتي بمسلسل عرض وطلب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أحمد رضوان لـ صدى البلد: استعنت بصحفي لتحضير شخصيتي بمسلسل عرض وطلب

أوركيد سامي

كشف الفنان أحمد رضوان كواليس تحضيره لشخصيته في مسلسل “عرض وطلب”، مؤكدًا أنه حرص على دراسة الدور بشكل دقيق نظرًا لطبيعته المعقدة والحساسة.


وقال أحمد رضوان، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، إن شخصيته في العمل تدعى جمال، وهو صحفي تحقيقات يخوض تجربة خطيرة من أجل كشف شبكة لتجارة الأعضاء البشرية. 

وأوضح أن الشخصية لا تكون مجرد شخص عالق داخل تلك الشبكة كما يبدو في البداية، بل هو صحفي متخفٍ يتسلل إلى قلب العصابة من أجل جمع الأدلة وكشف تفاصيل هذه الجريمة الإنسانية.


وأضاف أحمد رضوان أنه استعان بصحفي متخصص في التحقيقات الصحفية لمساعدته على فهم طبيعة العمل الصحفي الاستقصائي، ودراسة أبعاد الشخصية بشكل واقعي، مشيرًا إلى أن الدور تطلّب الكثير من البحث والتحضير حتى يظهر بشكل مقنع للجمهور.


وأعرب عن سعادته بالتعاون مع فريق عمل المسلسل، مؤكدًا أن الأجواء في الكواليس كانت مميزة، كما عبّر عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها العمل منذ عرضه.

أبطال مسلسل عرض وطلب
وتدور أحداث مسلسل “عرض وطلب” حول مدرسة مكافحة تعيش في حي شعبي، تجد نفسها وحيدة في مواجهة تحديات قاسية، أبرزها محاولة إنقاذ والدتها المصابة بالفشل الكلوي، إلى جانب رعاية شقيقها من ذوي الهمم.


المسلسل من بطولة سلمى أبو ضيف، محمد حاتم، علي صبحي، سماح أنور، ومن إخراج عمرو موسى.

