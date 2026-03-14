وفاة المطربة الشعبية فاطمة سرحان.. ونادية مصطفى تنعى الراحلة

أعلنت الفنانة نادية مصطفى وفاة المطربة الشعبية فاطمة سرحان، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت نادية مصطفى في منشورها: «الحاجة فاطمة سرحان في ذمة الله، خالص عزائي لابنتيها المطربة الدكتورة سوزان عطية والدكتورة منيرة سمير الأستاذة بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وللأستاذ الدكتور هشام العربي العميد الأسبق للمعهد العالي للموسيقى العربية وزوج المطربة سوزان عطية».

وأضافت: «أدعو الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.. فضلاً وليس أمرًا نسألكم الدعاء».

من هي فاطمة سرحان؟

وتعد فاطمة سرحان واحدة من أبرز مطربات الغناء الشعبي في مصر، حيث لمع اسمها خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وارتبط صوتها بالأغاني التراثية التي كانت تقدمها في المناسبات الشعبية والاحتفالات، كما كان لها سرادق غنائي سنوي في منطقة حي الحسين.

وعادت المطربة الراحلة إلى دائرة الضوء لدى الجمهور من جديد بعد مشاركتها بصوتها في مسلسل أفراح القبة المأخوذ عن رواية للأديب العالمي نجيب محفوظ، حيث قدمت خلاله عددًا من الأغاني التراثية التي لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال أحداث المسلسل قدمت موال «غار عليك» بأسلوبها الشعبي المميز، كما أعادت تقديم مونولوج «حبك شمعة وقلبي فانوس» للفنان محمود شكوكو برؤية مختلفة، ما أعاد تعريف الأجيال الجديدة بصوتها.

وتركت فاطمة سرحان رصيدًا من الأغاني الشعبية المميزة، من بينها: «على ورق الفل»، «تحت الشباك»، «يا سايق التاكسي»، «عالسكّة السليمة»، «يا سطى العربية»، «يا مال الشام»، «يا عمدة إعدل طربوشك»، وموال «يا قلب ليه اللي باعك تشتريه غالي».

كما ساهمت الراحلة في الحفاظ على التراث الغنائي الشعبي، وشاركت في دعم ورعاية المواهب الجديدة من خلال تعاونها مع المخرج المسرحي عبدالرحمن الشافعي داخل فرقة النيل للغناء الشعبي