محافظ بني سويف يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس المحتملة وتفعيل غرف العمليات بالمراكز

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية وشركات المرافق على مستوى المحافظة بتنفيذ خطة الاستعدادات المسبقة لمواجهة تداعيات موجة الطقس غير المستقر وسقوط الأمطار، مشددًا على رفع درجة الجاهزية في مختلف القطاعات الحيوية، وتفعيل غرف العمليات وربطها بشكل مباشر مع مركز السيطرة الرئيسي بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولًا بأول.

وأكد المحافظ على أهمية الانتشار الميداني لفرق الطوارئ بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والري والطرق، للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار أو أعطال طارئة قد تؤثر على حركة المواطنين أو المرافق الأساسية، مع المتابعة المستمرة للمناطق الأكثر عرضة للتضرر، خاصة مداخل ومخارج المدن، والمحاور الرئيسية.

كما شدد على ضرورة مراجعة جاهزية المعدات والسيارات المخصصة لسحب وتصريف المياه، والتأكد من توافر الوقود والكوادر الفنية اللازمة للعمل على مدار الساعة، مشيرًا إلى أهمية التواجد الفعّال لرؤساء الوحدات المحلية في مواقع العمل ومتابعة البلاغات الواردة من المواطنين، والتعامل معها من خلال غرفة العمليات، مع رفع التقارير الفورية عن أي مستجدات لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة والسريعة، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل وفق خطة تنسيقية متكاملة بين جميع القطاعات لتأمين المرافق والخدمات خلال فترة الطقس السيئ.