أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات القادمة
اقتراب حلول شهر رجب 1447 هجريا ... تعرف على عدد الأيام المتبقية وفضله
رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية
مفتي الجمهورية: فصل الشتاء ربيع المؤمن وغنيمة روحية
اليوم اللي ألبس فيه فوشيا| رد صادم من إيمي سمير غانم على منتقدي أحدث إطلالاتها
مهتمتش بفيلم جديد | أحمد شوبير يشيد بجهود لميس الحديدي في قضية وفاة السباح ياسين
شركات بريطانية كبرى تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر
محافظ كفر الشيخ يعلن توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس
إعادة الهيكلة والتمويل.. تفاصيل إحالة متحدث الجماعة وعبدالمنعم أبو الفتوح ونجل الشاطر للجنايات| خاص
مصدر أمني: الانتهاء من خطة تأمين الانتخابات بالدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
التجهيز لمنظومة حجز إلكترونى لدخول المحميات الطبيعية بالجمهورية
الرعاية الصحية: 1.3 مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة
محافظات

محافظ بني سويف يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس المحتملة وتفعيل غرف العمليات بالمراكز

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية وشركات المرافق على مستوى المحافظة بتنفيذ خطة الاستعدادات المسبقة لمواجهة تداعيات موجة الطقس غير المستقر وسقوط الأمطار، مشددًا على رفع درجة الجاهزية في مختلف القطاعات الحيوية، وتفعيل غرف العمليات وربطها بشكل مباشر مع مركز السيطرة الرئيسي بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولًا بأول.

وأكد المحافظ على أهمية الانتشار الميداني لفرق الطوارئ بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والري والطرق، للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار أو أعطال طارئة قد تؤثر على حركة المواطنين أو المرافق الأساسية، مع المتابعة المستمرة للمناطق الأكثر عرضة للتضرر، خاصة مداخل ومخارج المدن، والمحاور الرئيسية.

كما شدد على ضرورة مراجعة جاهزية المعدات والسيارات المخصصة لسحب وتصريف المياه، والتأكد من توافر الوقود والكوادر الفنية اللازمة للعمل على مدار الساعة، مشيرًا إلى أهمية التواجد الفعّال لرؤساء الوحدات المحلية في مواقع العمل ومتابعة البلاغات الواردة من المواطنين، والتعامل معها من خلال غرفة العمليات، مع رفع التقارير الفورية عن أي مستجدات لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة والسريعة، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل وفق خطة تنسيقية متكاملة بين جميع القطاعات لتأمين المرافق والخدمات خلال فترة الطقس السيئ.

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

