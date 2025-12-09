غدا.. انقطاع المياه عن عدة قرى في بني سويف لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف انقطاع المياه عن بني حلة- منشأة ابو مليح - كفر بني علي - عزبة حليم باشا يوم الاربعاء الموافق ١٠-١٢-٢٠٢٥ من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ٣ مساءا لمدة ٦ ساعات .

وذلك تزامنا مع انقطاع التيار الكهربائي سوف يتم تطهير الخزان الارضي بنحطة مياه بني حلة بمركز سمسطا.

وتهيب الشركة بالسادة المواطن تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الأتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827 . #