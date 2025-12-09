قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تغييرات هجومية .. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الأردن فى كأس العرب
تحذير جوي.. سحب رعدية تغطي محافظات البحر المتوسط
كأس العرب.. 5 قنوات ناقلة لقاء مصر والأردن في هذا الموعد
تفاصيل جلسة استئناف البلوجر أم سجدة على حكم حبسها
اليوم.. منتخب مصر يواجه الأردن فى لقاء الفرصة الأخيرة فى كأس العرب
العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة
الفوز يضمن له الصعود.. منتخب مصر يواجه الأردن بحثاً عن التأهل لربع النهائي
مصابون جراء استهداف خيام النازحين بقنابل متفجرة في البلدة القديمة بغزة
روسيا تسيطر على مدينة بوكروفسك .. واسقاط 121 مسيرة أوكرانية
استصلاح الأراضي يزيل 80 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أسبوع
فرحة تحولت لجنازة.. تجديد حبس قاتل عروسته في سوهاج
مصادرة 5 أطنان مخللات مجهولة المصدر في الغربية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

غدا.. انقطاع المياه عن عدة قرى في بني سويف لمدة 6 ساعات

مياه بني سويف
مياه بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف انقطاع المياه عن بني حلة- منشأة ابو مليح - كفر بني علي - عزبة حليم باشا يوم الاربعاء الموافق ١٠-١٢-٢٠٢٥ من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ٣ مساءا لمدة ٦ ساعات .

وذلك تزامنا مع انقطاع التيار الكهربائي سوف يتم تطهير الخزان الارضي بنحطة مياه بني حلة بمركز سمسطا. 

وتهيب الشركة بالسادة المواطن تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الأتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827 . #

بني سويف مياه بني سويف مخافظة بني سويف

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

الأمطار

ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة

اتحاد الكرة

مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية

جثة سيدة - أرشيفية

شك في سلوكها.. تاجر يهشم رأس والدته بالشيخ زايد| ما القصة؟

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

محمود ياسين

محمود ياسين يوجه رسالة مؤثرة لوالدته آيات أباظة: "إنتي أقوى ست في الدنيا"

الفنان يوسف رأفت

يوسف رأفت يكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل ميدتيرم

محمود ياسين ووالدته

مكنتش بحب أدخل البيت.. محمود ياسين يدعم والدته بعد أزمتها الصحية

بالصور

مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

