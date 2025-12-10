راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

انتشرت مؤخرا العديد من الشائعات التي تتحدث عن تدهور الحالة الصحية للفنان تامر حسني، وخاصة بعد التصريحات التي أدلى بها الفنان أحمد سعد إثر زيارته له في بيته.

قال أحمد أسعد أن تامر حسني نايم في السرير مبيتحركش، ما فسره الكثيرون بتراجع في حالته الصحية، لكن الحقيقة أن هذا غير صحيح، حيث أكد مصدر مقرب من تامر حسني أن حالته تتحسن وبدأ يستعيد كامل صحته، وأنه في حالة راحة بالبيت، قبل مواصلة أعماله الفنية وحفلاته الغنائية.

كان أحمد سعد قال في تصريحات إعلامية: "كنت عند تامر حسني في البيت، هو الحمد لله أحسن كتير، هو راقد في السرير يعني مش بيتحرك، وهو مش بيحب كده وهو نشيط بيحب يتحرك وحتى وهو كان بيعمل عملية كان بيطمن عليا، والناس دايما هي اللي بتديله طاقة إيجابية، وبعدها نمت جنبه في السرير وقلت له ده بوستر الحفلة الجاية".

عودة تامر حسني

ويعود تامر حسني إلى نشاطه الفني بقوة، بعد تجاوزه الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، حيث أعلن عن إحيائه حفلًا خيريًا في قصر عابدين الملكي.

وكتب الميجا ستار، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: “حبايب قلبي وحشتوني جدًا، مستنيكم في الحفل الخيري الكبير لجمعية راعي مصر في قصر عابدين الملكي، إن شاء الله يوم السبت 20 ديسمبر”.

وغادر النجم تامر حسني، المستشفى مؤخرا؛ بعد تحسن حالته الصحية، عقب الوعكة التي تعرض لها مؤخرًا واستدعت دخوله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.