ننشر قائمة بأسماء وصور موزعي الرشاوي الانتخابية في المحافظات..تعرف عليهم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء التصويت في الجولة الأولى للتصويت بالداخل اليوم في اللجان التابعة لـ30 دائرة انتخابية سبق أن ألغتها المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وتشمل 10 محافظات هي: الوادي الجديد، أسوان، الأقصر، الإسكندرية، المنيا، الجيزة، البحيرة، سوهاج، أسيوط، والفيوم وان تستكمل غدا ونستعرض لكم في ذلك التقرير قائمة بأسماء وصور موزعي الرشاوي الانتخابية الذين تم إلقاء القبض عليهم وتولت النيابة العامة التحقيق

وباشرت النيابة التحقيق اليوم في أكثر من 25 قضية رشوة انتخابية مع عدد كبير من المتهمين ونستعرض لكم الجرائم وأماكن الضبط

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية.. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج من ضبط (أحد الأشخاص).. وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين

وبالنسبة لمقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا تجمع عدد من المواطنين أمام قسم شرطة الخارجة بمديرية أمن الوادى الجديد فتبين أن خلفيات الواقعة أنه بتاريخ 10 الجارى تم ضبط أحد الأشخاص يقوم بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين بإحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة الخارجة لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين ، وعلى إثر ذلك تجمع عدد من أنصار المرشح المذكور أمام القسم لمحاولة منع إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.. وتم السيطرة على الموقف وضبط الشخصين القائمين على تحريض المتجمعين

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة من ضبط (أحد الأشخاص) وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية خاصة بإثنين من المرشحين لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم على التصويت لصالحهما .

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بمركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا من ضبط (أحد الأشخاص) وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم على التصويت لصالحه تم إتخاذ الإجراءات القانونية

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة المنيا بمحافظة المنيا من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة لقيامه بحث المواطنين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة طيبة بالأقصر من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة ، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين لحثهم للتصويت لصالح أحد المرشحين

و تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بمركز إسنا بالأقصر من ضبط (أحد الأشخاص).. وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين

وتم رصد مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا تعليق صوتى لأحد الأشخاص زعم خلاله بقيام بعض المرشحين بحشد الناخبين بإحدى السيارات وتجميعهم بأحد الأماكن بالقرب من إحدى الدوائر الإنتخابية بمركز شرطة البلينا بسوهاج للإدلاء بأصواتهم لصالحهم وبالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور (مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا) وتبين قيامه بفبركة مقاطع الفيديو المشار إليها بهدف الإساءة للمرشحين المذكورين وذلك فى إطار دعمه لأحد المرشحين المنافسين لهم بذات الدائرة.. أمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد إرتكابه الواقعة") وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله سيارته بمحيط الدائرة ، وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وفى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية عن ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى لفظياً على رجال الشرطة والمارة بمحيط محل سكنه بالقاهرة وبالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان)، وتبين إتصاله بشرطة النجدة بتاريخ 8 الجارى وعقب وصول سيارة النجدة قام بالتعدى لفظياً على رجال الشرطة دون توضيح ماهية بلاغه، كما تبين دأبه التعدى على المارة أسفل مسكنه بدون مبرر ، وأفاد أهليته بكونه من متعاطى المواد المخدرة وسبق تلقيه العلاج النفسى منذ عامين لكونه غير متزن نفسياً.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بمركز شرطة أرمنت بمحافظة الأقصر من ضبط (شخصين) ، وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم على التصويت لصالحه .

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بمركز شرطة أبو قرقاص بمحافظة المنيا من ضبط (أحد الأشخاص) وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم على التصويت لصالحه .

وكشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بحشد بعض الناخبين بإحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة لحثهم للتصويت لصالح أحد المرشحين وأمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيمة بالجيزة)، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فى إطار دعم أحد المرشحين.

و فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحافظة أسيوط بتوزيع بطاقات إرشادية لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين وبالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ، وبحوزته عدد من البطاقات الإرشادية الخاصة بأحد المرشحين لحث الناخبين على التصويت لصالحه.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج من ضبط (شخصين) بمحيط الدائرة، وبحوزتهما مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة حوش عيسى بالبحيرة من ضبط (3 أشخاص) حال إستقلالهم سيارة أجرة "ميكروباص" بمحيط الدائرة وبحوزتهم مبالغ مالية ، تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وفى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة ، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم على التصويت لصالحه.

وتم رصد قيام بعض الأشخاص يستقلون مركبة "توك توك بدون لوحات" بالتجول بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بالبحيرة وبها مكبر صوت لدفع المواطنين للتصويت لصالح أحد المرشحين .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها وبصحبته ( 3 أشخاص ) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقليها لقيامهم بالدعاية بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للإنتخابات

و تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة ، وبحوزته مبالغ مالية وعدد من كروت الدعاية الإنتخابية لأحد المرشحين تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم على التصويت لصالحه.

و تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بمحافظة المنيا من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة ، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه .