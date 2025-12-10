الوطنية للانتخابات: 80 شكوى في اليوم الأول بالدوائر الملغاة

عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين داخل مصر بـ30 دائرة ملغاة من المحكمة الإدارية العليا، وغلق اللجان تمهيدًا لإعادة فتحها غدًا الخميس في آخر أيام التصويت بتلك الدوائر.

الوطنية للانتخابات: 80 شكوى في اليوم الأول بانتخابات الدوائر الملغاة

وأكد أن غرفة العمليات تلقت أيضا 80 شكوى عبارة عن 42 شكوى تكدس في اللجان الانتخابية وتم التحقق من صحتها وتم الدفع بأعضاء الهيئات القضائية لتمكين الناخبين من التصويت و13 شكوى توجيه ناخبين وتم التأكد من عدم صحتها و12 شكوى بعدم دخول مندوبى المرشحين إلى اللجان وتم التأكد من دخولهم وفقا للعدد المحدد من الهيئة الوطنية و5 شكاوى بتأخر فتح اللجان ومنع دخول متابعى محليين وتم تذليل هذه الشكاوى و5 شكاوى رشاوى انتخابية وتم إبلاغ الجهة المختصة و3 شكاوى تجميع ناخبين وتصويت جماعى وتم التأكد من عدم صحتها.

وأوضح أن الشكاوى الـ80 توزعت كالتالى بين المحافظات، الجيزة 9 شكاوى، الفيوم 3 شكاوى، المنيا 19 شكوى، أسيوط 6 شكاوى، سوهاج 7 شكاوى، الأقصر 15 شكوى، أسوان 12 شكوى، البحيرة 9 شكاوى، مؤكدا أن الفئات العمرية التي أرسلت الشكاوى تراوحت كالتالى : من عمر 18 حتى 30 سنة تقدموا بـ25 شكوى، أما من 31 حتى 40 سنة تقدموا بـ14 شكوى ومن سن 41 حتى 50 سنة تقدموا بـ42 شكوى، ومن سن 51 حتى 60 سنة تقدموا بـ12 شكوى، ومن 60 سنة فأكثر تقدموا بـ3 شكاوى.