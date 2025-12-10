الوطنية للانتخابات تكشف تفاصيل اليوم الأول للتصويت في 30 دائرة ملغاة

عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين داخل مصر بـ30 دائرة ملغاة من المحكمة الإدارية العليا، وغلق اللجان تمهيدًا لإعادة فتحها غدًا الخميس في آخر أيام التصويت بتلك الدوائر.

الوطنية للانتخابات تكشف تفاصيل اليوم الأول في 30 دائرة ملغاة

ووجه المستشار أحمد بندارى حديثه بالشكر لأبناء مصر عموما وبشكل خاصة للناخبين الذين استقطعوا من وقتهم في سبيل المشاركة في العملية الانتخابية وتكبدوا العناء وتحملوا الظروف المناخية مع دخول فصل الشتاء لكى يعبر كل منهم عن رأيه داخل صندوق الاقتراع إيمانا منه بقيمة صوته في تحديد شكل المجلس النيابى وبل وفى صياغة مستقبل هذا البلد العزيز علينا جميعا.. شكرا للمرأة المصرية قاطرة هذا الوطن وقلبه النابض وعقله الواعى في كل استحقاق انتخابى.

وأضاف أنه تم تقديم 13 شكوى من الأحزاب، كالجبهة الوطنية ومصر المستقبل والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وحزب العدل وحزب الشعب الجمهورى، وحب المؤتمر وحزب النور، وتم فحصها جميعا وإفادة الأحزاب بما تم بشأنها وتم التأكد من عدم صحة جزء منها وتم إزالة الآخر منها بتسير الأمور على الناخبين وتذليل العقابات في دخول الوكلاء ومندوبى مرشحين الأحزاب.

وأكد أن غرفة العمليات تلقت أيضا 80 شكوى عبارة عن 42 شكوى تكدس في اللجان الانتخابية وتم التحقق من صحتها وتم الدفع بأعضاء الهيئات القضائية لتمكين الناخبين من التصويت و13 شكوى توجيه ناخبين وتم التأكد من عدم صحتها و12 شكوى بعدم دخول مندوبى المرشحين إلى اللجان وتم التأكد من دخولهم وفقا للعدد المحدد من الهيئة الوطنية و5 شكاوى بتأخر فتح اللجان ومنع دخول متابعى محليين وتم تذليل هذه الشكاوى و5 شكاوى رشاوى انتخابية وتم إبلاغ الجهة المختصة و3 شكاوى تجميع ناخبين وتصويت جماعى وتم التأكد من عدم صحتها.