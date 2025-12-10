مقرمش و لذيذ.. طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس

الخبز الهندي بالبطاطس (Aloo Paratha) من الوصفات السهلة واللذيذة المليئة بنكهة، تجمع بين طراوة البطاطس المهروسة ونكهة البهارات الهندية الرائعة، و مناسب للفطار، العشاء.

طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس

المكوّنات:

2 كوب دقيق أبيض

1 كوب بطاطس مهروسة

1/2 كوب ماء دافئ

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة سكر

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

بهارات هندية حسب الرغبة (كمون – كزبرة – كركم – جارام ماسالا)

طريقة التحضير:

1. في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع البطاطس المهروسة والملح والسكر.

2. أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا وابدئي في العجن حتى تتكون عجينة ناعمة.

3. ضعي الزيت والبهارات الهندية وافعلي العجن مرة أخرى لمدة 8–10 دقائق.

4. اتركي العجينة ترتاح 15 دقيقة، ثم قسّميها إلى كرات متساوية الحجم.

5. افردي كل كرة على سطح مرشوش دقيق حتى تصبح قرصًا رقيقًا.

6. سخّني المقلاة مع قليل من الزيت، وقومي بقلي الخبز حتى يصبح لونه ذهبيًا ومقرمشًا من الجانبين.

7. قدّميه ساخنًا مع اللبن، أو الشاي، أو أي طبق تحبينه.

نصائح للحصول على أفضل نتيجة:

كلما كانت البطاطس ناعمة بدون تكتلات، يكون الخبز أفضل.

ممكن تستبدلي القلي بالتحميص على صاج بدون زيت لو عايزة نسخة أخف.

إضافة ملعقة زبدة أثناء التقديم تزيد الطعم روعة.