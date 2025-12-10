القومي للمرأة يهنئ ياسمين فؤاد لفوزها بجائزة صندوق نوبل للاستدامة

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته ، بخالص التهاني إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ومساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ووزيرة البيئةسابقا، بمناسبة اختيارها لنيل جائزة صندوق نوبل للاستدامة لعام 2025 فئة "الريادة في التنفيذ"، والتي تُمنح تقديراً للجهود الاستثنائية والقيادة الفاعلة في مجال الاستدامة والعمل البيئي على المستويين الوطني والدولي.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها بهذا التكريم المستحق للدكتورة ياسمين فؤاد ، حيث يعد بمثابة اعتراف بدورها الرائد، وبالإسهامات النوعية التي قدمتها خلال توليها وزارة البيئة، حيث استطاعت أن تنقل العمل البيئي في مصر إلى آفاق جديدة من الفاعلية والتأثير، وأن تكون صوتاً مؤثراً في ملفات المناخ والاستدامة داخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مؤكدة أن هذا التكريم هو محل فخر لكل امرأة مصرية، ورسالة بأن المرأة قادرة على قيادة الملفات الكبرى وتحقيق إنجازات تليق بمكانة مصر إقليمياً ودولياً ، متمنية لها المزيد من النجاح والتوفيق.