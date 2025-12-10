في الشتاء.. علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم

تنميل القدم شعور مزعج وتتعدد أسبابه، وإذا كنت تسعى إلى راحة سريعة، فهناك مجموعة من العلاجات المنزلية الطبيعية التي قد تساعد على تخفيف التنميل والوخز مؤقتًا.

علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم

1-الراحة:

إذا كان التنميل أو الألم ناتجًا عن إصابة، فإن تجنّب الوقوف أو الضغط على القدم يساعد الجسم على التعافي دون تفاقم الضرر.

2-الثلج:

في بعض الحالات مثل متلازمة نفق عظم الكعب أو الإصابات، يمكن أن يساعد وضع الثلج على المنطقة المصابة في تقليل التنميل والألم، ولكن تجنّب وضع الثلج لأكثر من 20 دقيقة في كل مرة.

3-الحرارة:

لدى بعض الأشخاص، يساعد وضع كمادات دافئة على المنطقة المُصابة في تحسين تدفق الدم وإرخاء العضلات. يمكن استخدام الحرارة الجافة (مثل الوسائد الحرارية) أو الرطبة (مثل المناشف الدافئة). كما يمكن الاستفادة من حمّام أو دش دافئ.

4- الدعامات:

إذا كان هناك ضغط زائد على الاعصاب، يمكن للدعامات أن تساعد في تخفيف هذا الضغط، وبالتالي تقليل الألم والتنميل. وقد تفيد الأجهزة التقويمية أيضًا.

5- فحص القدمين:

من المهم فحص القدمين بانتظام للبحث عن أي جروح أو بثور، مهما كان سبب التنميل أو الوخز. فالتنميل قد يمنعك من الإحساس بالإصابات، مما قد يؤدي إلى تفاقمها أو حدوث عدوى.

6- التدليك:

يساعد تدليك القدمين على تحسين الدورة الدومية، وتحفيز الأعصاب، وتعزيز أدائها.

7- حمّام القدم:

نقع القدمين في ماء يحتوي على ملح إبسوم (Epsom salt) قد يساعد في تخفيف الأعراض، إذ يحتوي على المغنيسيوم الذي يساهم في تحسين تدفق الدم.

