أحمد موسى: مصر أكثر بلد يتيح حرية الرأي وننتقد الحكومة والمسؤولين

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن، محاضرة أحمد أبو الغيط، الخاصة بالتطورات العالمية وانعكاسها على المنطقة، قائلا: أحمد أبو الغيط يتحدث عن مستقبل الجامعة العربية والقضية الفلسطينية والتطورات العالمية وتأثيرهم على المنطقة.



وأضاف خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن أحمد أبو الغيط موسوعة كبيرة، فهو دبلوماسي كبير، وكان سفيرا لمصر ووزير خارجية لمصر وأمين جامعة الدول العربية، فهو لديه علاقات كبيرة للغاية.



وأشاد أحمد موسى، بأداء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، متابعا: مصطفى مدبولي حريص دائما على توضيح كافة الحقائق.



واسترسل: مصر أكثر بلد تتيح حرية الرأي والتعبير، حيث ننتقد الحكومة والمسؤولين بكل حرية.