منح أحمد أبو الغيط جائزة التميز الحكومي كأفضل شخصية عربية

منح مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي 2025، برئاسة محمد بن عبد الله القرقاوي، جائزة أفضل شخصية عربية لأمين عام جامعة الدول العربية الوزير أحمد أبو الغيط، وذلك تقديرا لمجهوداته في دعم جائزة التميز الحكومي لأربع دورات.

وتقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا، مثمنا دور حكومة الإمارات في تسليط الضوء على المؤسسات الحكومية الملهمة والمتميزة.

واستضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي (الدورة الرابعة 2025)، التي أقيمت تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتأتي الجائزة، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات عام 2019 بالشراكة مع جامعة الدول العربية، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسيرة التطوير الإداري وترسيخ مفاهيم التميز المؤسسي في الحكومات العربية، فضلاً عن تحفيز القيادات الحكومية والاحتفاء بالتجارب الناجحة والممارسات الملهمة في مجال الإدارة الحكومية.

شارك في الحفل الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس مجلس أمناء الجائزة، إلى جانب أعضاء مجلس الأمناء وممثلين عن عدد من الحكومات العربية.