قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزة.. بلدية جباليا تحذر من تداعيات العاصفة بايرون على النازحين
إخلاء سبيل موظفي الصحة المتهمين بالتنقيب عن الآثار بمكتب صحة دشنا بقنا
محافظ الأقصر ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية يتابعان تنفيذ خطة التأمين الطبي للانتخابات
دينا الشربيني تدعم الصناعة المصرية في مسلسل «لا تُرَدّ ولا تُستَبدَل»: كل الأزياء صناعة مصرية 100%
تعرف على الوجهة المحتملة لمحمد صلاح في حالة الرحيل في يناير
تطوير منطقة الشيخ زايد.. رئيس الوزراء يستجيب لمطالب أحمد موسى على الهواء
رابطة الدوري السعودي: الباب مفتوح أمام محمد صلاح.. والقرار بيد الأندية
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
كرة بطولة كأس الأمم الإفريقية تظهر في مران منتخب مصر ضمن التحضيرات للبطولة المرتقبة..شاهد
خلاف بين المفوضية الأوروبية والنمسا حول مراكز إعادة اللاجئين في إفريقيا بسبب حقوق الإنسان
أحمد موسى يستعرض أبرز رسائل محاضرة أحمد أبو الغيط حول التطورات العالمية
اليونيسف تحذر من ارتفاع مستويات سوء التغذية لدى الأطفال والحوامل في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يستعرض أبرز رسائل محاضرة أحمد أبو الغيط حول التطورات العالمية

أحمد موسى
أحمد موسى
إسراء صبري

تحدّث الإعلامي أحمد موسى عن محاضرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في "الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع" مساء أمس الثلاثاء، تحت عنوان "التطورات العالمية وانعكاساتها المستقبلية على المنطقة العربية".
 


وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، على أن أبو الغيط تطرق بعمق إلى مستقبل الجامعة العربية ومستجدات القضية الفلسطينية وتأثير التحولات الدولية على الشرق الأوسط.
 

وقال إن أحمد أبو الغيط "موسوعة كبيرة" بحكم خبرته الممتدة في العمل الدبلوماسي، مشيراً إلى أنه شغل منصب سفير مصر ووزير خارجيتها قبل توليه منصب أمين عام جامعة الدول العربية، ما أكسبه شبكة علاقات واسعة ورؤية شاملة للملفات الإقليمية والدولية.

 

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

تعبيرية

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملة

الايجار القديم

زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من الغندور على تعادل الزمالك مع كهرباء الإسماعيلية

شوبير

شوبير يكشف عن صفقة نارية على ردار الأهلي

ترشيحاتنا

يوسف بلعمري

الأهلي يحدد 500 ألف دولار لشراء الفترة المتبقية في عقد يوسف بلعمري..تفاصيل

الأهلي

لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر

جزر القمر

إعلان قائمة جزر القمر لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية

بالصور

مقرمش و لذيذ.. طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس

مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس
مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس
مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس

أمطار وسيول قبل بدء الشتاء رسمياً.. باقي كام يوم؟

موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً

في الشتاء.. علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم

فى الشتاء..علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم
فى الشتاء..علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم
فى الشتاء..علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم

4 خطوات تحميك من ألم عرق النسا

4 خطوات تحميك من الم عرق النسا
4 خطوات تحميك من الم عرق النسا
4 خطوات تحميك من الم عرق النسا

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد