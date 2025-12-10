أحمد موسى يستعرض أبرز رسائل محاضرة أحمد أبو الغيط حول التطورات العالمية

تحدّث الإعلامي أحمد موسى عن محاضرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في "الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع" مساء أمس الثلاثاء، تحت عنوان "التطورات العالمية وانعكاساتها المستقبلية على المنطقة العربية".





وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، على أن أبو الغيط تطرق بعمق إلى مستقبل الجامعة العربية ومستجدات القضية الفلسطينية وتأثير التحولات الدولية على الشرق الأوسط.



وقال إن أحمد أبو الغيط "موسوعة كبيرة" بحكم خبرته الممتدة في العمل الدبلوماسي، مشيراً إلى أنه شغل منصب سفير مصر ووزير خارجيتها قبل توليه منصب أمين عام جامعة الدول العربية، ما أكسبه شبكة علاقات واسعة ورؤية شاملة للملفات الإقليمية والدولية.



