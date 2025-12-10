جوائز سوق البحر الأحمر السينمائي.. القائمة الكاملة للفائزين

أعلن سوق البحر الأحمر عن الفائزين بجوائز سوق المشاريع خلال حفل توزيع جوائز السوق الليلة، حيث تمّ تسليط الضوء على المشاريع المتميّزة من بين مجموعة مختارة تضمّ 40 فيلمًا طويلًا ومسلسلًا. وتحصل مشاريع سوق البحر الأحمر من خلال هذه الجوائز على الدعم المالي الضروري في مختلف مراحل المشاريع، بما في ذلك التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج، بالإضافة إلى دعم خاصّ للمشاريع ضمن "اللودج" و"معمل المسلسلات".



وقد دعم صندوق البحر الأحمر 10 جوائز منحتها لجنة التحكيم، جائزتين للأعمال قيد التنفيذ وست جوائز لمشاريع قيد التطوير وجائزتين لمشاريع المسلسلات، بالإضافة إلى جوائز نقدية وعينية قدّمها شركاء الجوائز الدوليون في مجال صناعة الأفلام.

ومن جانبها، قالت شيڤاني بانديا مالهوترا، مدير عام مؤسّسة البحر الأحمر السينمائي: “نتفاجأ عامًا بعد عامٍ بالمواهب والقصص المؤثرة التي نراها في سوق مشاريع البحر الأحمر، حيث يجسّد الفائزون بجوائز سوق البحر الأحمر هذا العام نخبة من أبرز المواهب الأكثر إبداعًا وتميّزًا في العالم العربي وأفريقيا وآسيا، والتي تسهم اليوم في رسم معالم مستقبل صناعة السينما في هذه المناطق. وقد نجحت العديد من المشاريع الفائزة بجوائز سوق البحر الأحمر لغاية اليوم في الوصول إلى قاعدة جماهيرية واسعة وأسر المشاهدين حول العالم.



وأضافت: يسرّنا أن نواصل تقديم الدعم اللازم لمشاريع الأفلام الريادية من خلال منظومتنا المتكاملة، للإسهام في ترجمة القصص المذهلة من المنطقة والعالم إلى أعمال سينمائية آسرة تصل إلى قلوب المشاهدين أينما كانوا. يسعدني أن أتقدّم الليلة بأحرّ التهاني من كلّ الفائزين والمرشّحين لجوائز سوق البحر الأحمر!”



قائمة الفائزين بجوائز سوق البحر الأحمر:

مركز السينما العربية

مشاركة مدعومة من سوق البحر الأحمر لمنتج عربي واحد في مهرجان روتردام السينمائي الدولي

معمل المنتجين 2026

مقدّمة من مركز السينما العربية

الفائز: فهد سمّان، منتج فيلم "ضِلّ"



شبكة راديو وتلفزيون العرب

جائزتان من شبكة راديو وتلفزيون العرب لمشروع سعودي واحد مع منحة إنتاج بقيمة 50 ألف دولار أمريكي لمشروع قيد التطوير أو الإنتاج

مقدمّتان من شبكة راديو وتلفزيون العرب

الفائز: فيلم "رحيل نبيل"

الفائز: فيلم "ضِلّ"



جائزة شبكة راديو وتلفزيون العرب لمشروع عربي واحد مع منحة إنتاج بقيمة 50 ألف دولار أمريكي لمشروع قيد التطوير أو الإنتاج

مقدمّة من شبكة راديو وتلفزيون العرب

الفائز: فيلم "بيت وبيت" للمخرجة مها الحاج



"بلو بي برودكشنز"

جائزة "بلو بي برودكشنز" لمشروع واحد بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي

مقدّمة من شركة "بلو بي برودكشنز"

الفائز: فيلم "من الصفر للألف" للمخرجة هناء صالح الفاسي



"سي إن سي"

جائزة "سي إن سي" لمشروع واحد بقيمة 10 آلاف يورو (ما يعادل 11,600 دولار أمريكي)

مقدّمة من لجنة تحكيم مشاريع سوق البحر الأحمر قيد التطوير

الفائز: فيلم "الابنة" للمخرج تيان غوان



"دي تي إس"

جائزة عينيّة من "دي تي إس" تشمل خدمات الصوت ما بعد الإنتاج بقيمة تعادل 30 ألف دولار أمريكي

مقدّمة من "دي تي إس"

الفائز: فيلم "ضِلّ" للمخرجة دانيا الطيّب



"فيلم مور"

جائزة عينية من "فيلم مور" تضمّ خدمات ما بعد الإنتاج الرقمي لفيلم طويل بقيمة تعادل 32,500 دولار أمريكي

مقدّمة من "فيلم مور"

الفائز: فيلم "بينيمانا" للمخرجة ماري-كليمنتين دوسابيجامبوو

يمثله: ريمكو ماستويجك



"فريشلي جراوند ستوريز" و"فاين برينت"

جائزتان عينيتان تشملان دعم الأعمال التجارية والدعم القانوني بقيمة 5,000 دولار أمريكي

مقدّمة من "فريشلي جراوند ستوريز"

الفائز: فيلم "لالتقاط السماء الساقطة" للمخرج تشيتا تشوكو

الفائز: فيلم "فيلاكس" للمخرج روكن تيكش



"حبّار"

جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي بالإضافة إلى جائزة عينية بقيمة 40 ألف دولار أمريكي لخدمات التسويق

مقدّمة من "حبّار"

الفائز: فيلم "جثمان أخضر" للمخرج خالد زيدان

يمثله: حسن الأنصاري



مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)

جائزة نقدية بقيمة 50 ألف ريال سعودي (ما يعادل 13,333 دولارًا أمريكيًا) لمشروع سعودي

مقدّمة من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)

الفائز: فيلم "جثمان أخضر" للمخرج خالد زيدان



"ليث برودكشن" و"إيزي للتوزيع"

جائزة "ليث برودكشن" العينية لخدمات المونتاج بقيمة 50 ألف دولار أمريكي

مقدّمة من "ليث برودكشن"

الفائز: فيلم "عن الحبّ وقوانين سبتمبر" للمخرج محمد كردفاني



جائزة "إيزي للتوزيع" العينية لتوزيع الفيلم في تونس بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي

مقدّمة من "إيزي للتوزيع"

الفائز: فيلم "الابن الضالّ" للمخرج راني مصالحة



"ماد سولوشنز"

جائزة "ماد سولوشنز" العينية بقيمة 50 ألف دولار أمريكي على شكل حدٍّ أدنى مضمون (MG) مقابل حقوق المبيعات العالمية.

مقدّمة من "ماد سولوشنز"

الفائز: فيلم "الكفّار" للمخرج إيلي جان تحشي

يمثله: عبد الرحمن أمين



"أوتيكونز"

جائزة عينية بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي تشمل خدمات استشارية مرتبطة بالموسيقى

مقدّمة من "أوتيكونز"

الفائز: فيلم "ريا" للمخرج أرڤن بيلارمينو

يمثله: جورج كريستوبولوس



"شيفت ستوديوز"

جائزة بقيمة 12 ألف دولار أمريكي من شركة "شيفت ستوديوز" لحزمة ترويجية بقيمة 12 ألف دولار أمريكي

جائزتان مقدّمتان من "شيفت ستوديوز"

الفائز: فيلم "رحيل نبيل" للمخرجة داليا باعشن

الفائز: فيلم "عن الحبّ وقوانين سبتمبر" للمخرج محمد كردفاني



جائزة بقيمة 8,000 دولار أمريكي من "شيفت ستوديوز" تشمل حزمة سينمائية رقمية شاملة بقيمة 8,000 دولار أمريكي

مقدّمة من "شيفت ستوديوز"

الفائز: فيلم "من الصفر للألف" للمخرجة هناء صالح الفاسي



جوائز مشاريع سوق البحر الأحمر قيد الإنجاز:



جائزة الإشادة الخاصّة من لجنة تحكيم مشاريع سوق البحر الأحمر في مرحلة ما بعد الإنتاج مع منحة بقيمة 15 ألف دولار أمريكي

مقدّمة من لجنة تحكيم مشاريع سوق البحر الأحمر قيد الإنجاز

الفائز: فيلم "البارح العين ما نامت" للمخرج ركان مياسي



جائزة سوق البحر الأحمر لمرحلة ما بعد الإنتاج مع منحة بقيمة 40 ألف دولار أمريكي

مقدّمة من لجنة تحكيم مشاريع سوق البحر الأحمر قيد الإنجاز

الفائز: فيلم "بينيمانا" للمخرجة ماري-كليمنتين دوسابيجامبوو



جوائز مسلسلات سوق البحر الأحمر:



جائزتان بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي لمسلسلات سوق البحر الأحمر

مقدّمة من لجنة تحكيم معمل المسلسلات في سوق البحر الأحمر

الفائز: فيلم "مدينة المال" للمخرج توني كوروس

الفائز: فيلم "أعراض جانبية" للمخرجة هند متولي



جوائز مشاريع سوق البحر الأحمر قيد التطوير:



جائزة الإشادة الخاصّة من لجنة تحكيم سوق البحر الأحمر بقيمة 15 ألف دولار أمريكي

مقدّمة من لجنة تحكيم مشاريع سوق البحر الأحمر قيد التطوير

الفائز: فيلم "لالتقاط السماء الساقطة" للمخرج تشيتا تشوكو



جائزة سوق البحر الأحمر للتميّز بقيمة 20 ألف دولار أمريكي (لمخرج جديد)

مقدّمة من لجنة تحكيم مشاريع سوق البحر الأحمر قيد التطوير

الفائز: فيلم "رماد يوقظ النار" للمخرج أشميتا جوها نوجي



جائزة سوق البحر الأحمر للتطوير بقيمة 25 ألف دولار أمريكي

مقدّمة من لجنة تحكيم مشاريع سوق البحر الأحمر قيد التطوير

الفائز: فيلم "جزاء السيئة" للمخرج إبراهيم مرسال



جائزة سوق البحر الأحمر للتطوير بقيمة 25 ألف دولار أمريكي

مقدّمة من لجنة تحكيم مشاريع سوق البحر الأحمر قيد التطوير

الفائز: فيلم "عن الحبّ وقوانين سبتمبر" للمخرج محمد كردفاني



جائزة سوق البحر الأحمر للإنتاج بقيمة 50 ألف دولار أمريكي

مقدّمة من لجنة تحكيم مشاريع سوق البحر الأحمر قيد التطوير

الفائز: فيلم "خيال" للمخرجة أنوشا سويتشاكورنبونغ



جائزة سوق البحر الأحمر للإنتاج بقيمة 80 ألف دولار أمريكي

مقدّمة من لجنة تحكيم مشاريع سوق البحر الأحمر قيد التطوير

الفائز: فيلم "بيت وبيت" للمخرجة مها الحاج