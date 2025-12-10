قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

والده سابه وتجاهل مرضه| القصة الكاملة لوفاة طالب مدرسة STEM ببني سويف

وفاة الطالب أدهم
وفاة الطالب أدهم
ياسمين بدوي

وفاة الطالب أدهم عاطف محمد في مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ببني سويف، تسببت في حالة من الجدل على وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية ، حيث انتشرت العديد من الأنباء التي زعمت أن الوفاة سببها إهمال إدارة المدرسة التي رفضت غياب الطالب رغم حالته الصحية المتدهورة .

May be an image of hospital

تفاصيل وفاة الطالب أدهم  .. القصة كاملة

من جانبها حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل ببيان رسمي كشف عن التفاصيل الكاملة لـ وفاة الطالب أدهم ، حيث أجرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحقيقا موسعا حول ملابسات حالة الوفاة، وفي هذا الإطار أعلنت ما يلي:

  •  بتاريخ السبت 6/ 12/ 2025، لم يتمكن الطالب من اللحاق بالحافلة المخصصة لنقل الطلاب إلى المدرسة، وقد تواصل والد الطالب مع الإخصائي الاجتماعي عبر "واتس آب" وأرسل صورة للطالب وهو على فراش المرض، موضحًا حالته الصحية، وعلى الفور، أكد الإخصائي ضرورة بقاء الطالب في المنزل حتى تمام شفائه، على أن يزوّد المدرسة بتقرير وشهادة مرضية، مع التأكيد لولي الأمر بأن الامتحان سيتم إعادته للطالب لاحقًا حفاظًا على صحته.
  •  في صباح يوم الأحد 2025/12/7، فوجئت إدارة المدرسة بحضور الطالب بصحبة والده الذي أفاد بتحسن حالته، ورغم أن علامات الإعياء كانت واضحة على الطالب، قامت إدارة المدرسة والإخصائي الاجتماعي بإبلاغ ولي الأمر بعدم إمكانية بقاء الطالب داخل المدرسة، حرصًا على سلامته وسلامة زملائه، إلا أن ولي الأمر أصر على ترك نجله بالمدرسة معللًا عدم قدرته على اصطحابه مرة أخرى للمنزل، ثم انصرف.
  •  قامت طبيبة المدرسة بالكشف على الطالب، ولاحظت ارتفاعًا في درجة حرارته وحالة إعياء واضحة، وأوصت بضرورة نقله لإجراء كشف خارجي، وقد تم التواصل مع ولي الأمر مرات متتالية لضرورة حضوره، إلا أن الظروف الخاصة التي ذكرها حالت دون وصوله، وبناءً عليه، قام الإشراف الطبي بعزل الطالب في غرفة العزل الطبي ومتابعة حالته وصرف العلاج المبدئي وفق الإجراءات المتاحة.
  •  في صباح الاثنين 2025/12/8، ساءت حالة الطالب، مما استدعى قيام المدرسة بنقله فورًا إلى مستشفى بني سويف العام حفاظًا على سلامته وإبلاغ ولي الأمر بكل ما تم من إجراءات، وبعد حضور ولي الأمر، أصر على نقل نجله إلى التأمين الصحي على مسئوليته الكاملة، ووقع على إقرار رسمي بذلك، ثم نُقل الطالب إلى مستشفى الصدر، حيث وافته المنية مساء الثلاثاء 2025/12/9، وفقًا للتقارير الطبية الصادرة عن المستشفى.

وزير التربية والتعليم ينعي الطالب أدهم

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا أكد خلاله أن الوزارة تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالب أدهم عاطف محمد بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM ببني سويف، الذي وافته المنية أمس، إثر تعرضه لوعكة صحية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وجددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خالص التعازي لأسرة الطالب، داعيةً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسكينة في هذا المصاب الأليم.


أول تعليق من مدرسة الطالب أدهم 

كما أصدرت مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ببني سويف ، بيانا إعلاميا نشرته على صفحتها الرسمية على فيس بوك ، قالت خلاله : بخالص الحزن والاسي تنعي أسرة المدرسة

الطالب/ أدهم عاطف محمد عبد الحفيظ.

بالفرقة الأولي بالمدرسة والذي وافته المنيه مساء أمس.

"اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واجعله روضة من رياض الجنة".

المتفوقين مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM الطالب أدهم STEM

طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية
طريقة عمل شوربة العدس التركية
مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس
موعد بدء الشتاء رسمياً
