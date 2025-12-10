تأكيداً لما نشره صدى البلد|مستشارة اللغة الإنجليزية بالتعليم تنفي تخفيف المناهج

تأكيدا لما نشره موقع صدى البلد ، نفت الدكتورة إيمان يوسف مستشار مادة اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، الأنباء المتداولة بشأن صدور قرارات رسمية من الوزارة تنص على تخفيف منهج كونكت بلس لطلاب مدارس اللغات

حيث قالت الدكتورة إيمان يوسف : تنبيه هام وعاجل .. السادة الزملاء موجهين عموم المديريات والساده معلمي اللغه الانجليزية وكذلك اولياء امور الطلبة ، نحيط سيادتكم علما بأنه لم يصدر من الوزارة أي قرار ينص على إلغاء أو تخفيف لأي منهج من المناهج اللغة الإنجليزية سواء منهج عام او منهج المستوى الرفيع “كونكت بلس” .

جدير بالذكر ، أنه كانت قد انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ينص على تخفيف وحدات منهج Connect Plus “كونكت بلس” لمدارس اللغات قبل الامتحانات والاكتفاء بأول ٣ وحدات

وعلى الفور نشر موقع صدى البلد ظهر اليوم نفي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لصحة هذا الكلام المتداول ، حيث شددت مصادرنا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على عدم صدور أي قرارات بشأن تخفيف وحدات منهج “كونكت بلس” لمدارس اللغات قبل الامتحانات والاكتفاء بأول ٣ وحدات

وكان قد شكى عددا من أولياء الأمور مناهج اللغة الإنجليزية المقررة على طلاب مدارس اللغات ، مناشدين مستشاري مادة اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم بضرورة مراجعة مناهج اللغه الانجليزية لجميع المراحل

وسبق وأن أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم استحداث وحدة دعم وقياس جودة التعليم وتدريب 2800 متابع (Inspector) لمتابعة العملية التعليمية، وتحديث المناهج وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم تطوير 94 منهجا دراسيا العام الدراسي الجاري، كما تم استحداث كتيبات التقييمات للمرة الأولى العام الدراسي الجاري، مشددا على أنه قد بلغت نسبة حضور الطلاب بالمدارس 87.7% مع تحديث نظم التقييم والاعتماد على مهارات التفكير النقدي والإبداعي بدلاً من الحفظ.