الحكومة تؤكد: توافر في العملة الأجنبية وتوقعات بارتفاع إيرادات قناة السويس
توقف الكلى وفقدان للوعي.. لمياء الأمير تكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقها طارق | خاص
مدبولي: من حق المواطن أن ينتقد ولكن ليس حقه الترويج لأكاذيب
تأكيداً لما نشره صدى البلد|مستشارة اللغة الإنجليزية بالتعليم تنفي تخفيف المناهج
رئيس الوزراء: تخفيض الدين أولوية الحكومة وسعر الفائدة مرتبط بتراجع التضخم
مدبولي: على المواطن عدم نشر المعلومات أو الأخبار قبل التحقق من صحتها
مجلس الوزراء : نحترم النقد البناء لأداء الحكومة ونرفض الشائعات
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يسير في الإطار الإيجابي وصندوق النقد يحسم المراجعة خلال يومين
رئيس الوزراء: لقاء إيجابي مع صندوق النقد وتوجيه رئاسي لزيادة النمو الاقتصادي
رئيس الوزراء: مؤشرات اقتصادية إيجابية وتحسن جوهري في توافر العملة الأجنبية
الرئيس السيسي يعتمد جوائز تشجيعية بـ850 ألف جنيه للمتنافسين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم
رئيس الوزراء: إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في مصر دليل السير على الطريق الصحيح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تأكيداً لما نشره صدى البلد|مستشارة اللغة الإنجليزية بالتعليم تنفي تخفيف المناهج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

تأكيدا لما نشره موقع صدى البلد ، نفت الدكتورة إيمان يوسف مستشار مادة اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، الأنباء المتداولة بشأن صدور قرارات رسمية من الوزارة تنص على تخفيف منهج كونكت بلس لطلاب مدارس اللغات

حيث قالت الدكتورة إيمان يوسف : تنبيه هام وعاجل .. السادة الزملاء موجهين عموم المديريات والساده معلمي اللغه الانجليزية وكذلك اولياء امور الطلبة ، نحيط سيادتكم علما بأنه لم يصدر من الوزارة أي قرار ينص على إلغاء أو تخفيف لأي منهج من المناهج اللغة الإنجليزية سواء منهج عام او منهج المستوى الرفيع “كونكت بلس” .

جدير بالذكر ، أنه كانت قد انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ينص على تخفيف وحدات منهج Connect Plus “كونكت بلس” لمدارس اللغات قبل الامتحانات والاكتفاء بأول ٣ وحدات

وعلى الفور نشر موقع صدى البلد ظهر اليوم نفي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لصحة هذا الكلام المتداول ، حيث شددت مصادرنا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على عدم صدور أي قرارات بشأن  تخفيف وحدات منهج “كونكت بلس” لمدارس اللغات قبل الامتحانات والاكتفاء بأول ٣ وحدات

وكان قد شكى عددا من أولياء الأمور مناهج اللغة الإنجليزية المقررة على طلاب مدارس اللغات ، مناشدين مستشاري مادة اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم بضرورة مراجعة مناهج اللغه الانجليزية لجميع المراحل 

وسبق وأن أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم استحداث وحدة دعم وقياس جودة التعليم وتدريب 2800 متابع (Inspector) لمتابعة العملية التعليمية، وتحديث المناهج وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أنه تم تطوير 94 منهجا دراسيا العام الدراسي الجاري، كما تم استحداث كتيبات التقييمات للمرة الأولى العام الدراسي الجاري، مشددا على أنه قد بلغت نسبة حضور الطلاب بالمدارس 87.7% مع تحديث نظم التقييم والاعتماد على مهارات التفكير النقدي والإبداعي بدلاً من الحفظ.

اللغة الإنجليزية التربية والتعليم التعليم مدارس كونكت بلس

