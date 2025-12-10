مى عمر تتألق بجمبسوت وساعة ألماس فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها صورا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت مي عمر فى الصور مرتدية جمبسوت ابيض سادة و نسقت معه بعض المجوهرات من حلق و ساعه يد وصفها بعض المتابعين على السوشيال ميديا بإنها ساعه الماظ.

واختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز مى عمر ، بإطلالاتها الانيقة الاول تكشف عن وأنوثتها و جسمها الممشوق فهى تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه

وتعتمد مي عمر، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

تفاصيل إطلالة مى عمر فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي